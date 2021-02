Rateshow auf ProSieben : Alle wichtigen Infos rund um „The Masked Singer“

Foto: dpa/ProSieben 9 Bilder "The Masked Singer" 2021 - das sind die Teilnehmer

Düsseldorf Diese Show begeistert Millionen Zuschauer: Ab Mitte Februar ist „The Masked Singer“ mit der vierten Staffel zurück im TV. Hier erfahren Sie alles Wichtige zu Kostümen, Kandidaten und Sendeterminen.

2019 kam im deutschen Fernsehen zum ersten Mal „The Masked Singer“ auf ProSieben. Nach traumhaften Quoten in der Premieren-Staffel, läuft die Show 2020 zum dritten Mal im TV. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Wann startet „The Masked Singer“ 2021?

Start von „The Masked Singer“ 2021 ist Dienstag, der 16. Februar. Das Finale findet am 23. März um 20.15 Uhr auf ProSieben statt.

Wie funktioniert „The Masked Singer“, wie sind die Regeln?

Zehn Promis verstecken sich in Kostümen und geben so Songs zum Besten. Eine prominente Jury und die Zuschauer raten gemeinsam, wer sich hinter welcher Maske verbirgt. So lautet kurz zusammengefasst das Konzept der Show.

Gewinner ist derjenige, der im Finale als letzter Promi sein Gesicht zeigen muss. Bis zur letzten Folge erhalten Jury und Zuschauer immer mehr Hinweise zu den Prominenten in den Kostümen. Eine neue Regel seit der zweiten Staffel: Der Kandidat mit den wenigsten Zuschauer-Stimmen muss die Show am Ende jeder Folge verlassen – und das Geheimnis um seine Person schon zu diesem Zeitpunkt lüften.

Wer sitzt bei „The Masked Singer“ 2021 in der Jury?

Während in der dritten Staffel von „The Masked Singer“ im vergangenen Jahr Sonja Zietlow und Bülent Caylan saßen, sieht die Expertenrunde in der neuen Staffel wieder etwas verändert aus. Wie in der ersten und zweiten Staffel ist wieder Ruth Moschner mit dabei. Auch Sänger Rea Garvey wird die Jury wieder verstärken. Zudem bekommen die beiden Jurymitglieder in jeder Folge Verstärkung beim Raten

In der ersten Staffel bestand die Jury neben Ruth Moschner aus Sänger Max Giesinger und Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes. Gast-Auftritte im Rate-Team hatten Moderator Elton, Komiker Faisal Kawusi sowie die Sänger Samu Haber, Sasha, Adel Tawil und Rea Garvey. In der zweiten Staffel rieten Carolin Kebekus, Elton, Luke Mockridge, Bülent Ceylan, Conchita Wurst und Max Mutzke jeweils in einer Sendung mit. In Staffel drei waren Didi Hallervorden, Ruth Moschner, Carolin Kebekus, Elton, Rea Garvey sowie Tom Beck als Verstärkung an Bord.

Sendetermine von „The Masked Singer“

„The Masked Singer“ 2020 besteht aus sechs Folgen. Nach dem Start am 20. Oktober laufen diese immer am Dienstag um 20.15 Uhr auf ProSieben. Das Finale wird am Dienstag, 24. November ebenfalls um 20.15 Uhr live auf ProSieben ausgestrahlt.

Hier gibt es die Sendetermine in der Übersicht.

Folge 1 "The Masked Singer": Dienstag, 16. Februar, um 20:15 Uhr auf ProSieben Folge 2 "The Masked Singer": Dienstag, 23. Februar, um 20:15 Uhr auf ProSieben Folge 3: "The Masked Singer": Dienstag, 02. März um 20:15 Uhr auf ProSieben Folge 4 "The Masked Singer": Dienstag, 9. März, um 20:15 Uhr auf ProSieben Halbfinale "The Masked Singer": Dienstag, 16. März, um 20:15 Uhr auf ProSieben Finale "The Masked Singer": Dienstag, 23. März, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Wer ist der Moderator?

Matthias Opdenhövel ist Moderator von „The Masked Singer“ 2020. Er moderierte schon Staffel 1 im Jahr 2019, Staffel 2 im Frühjahr 2020 sowie die dritte Ausgabe der Show im Herbst 2020. Das sagt Kostenpflichtiger Inhalt Matthias Opdenhövel im RP-Interview über seine Rolle als Moderator.

Welche Kostüme sind diesmal dabei?

Insgesamt zehn Kostüme sind bei „The Masked Singer“ 2021 zu sehen. Bisher sind nur einige bekannt. Alle Kostüme von Staffel 4 im Überblick:

„Das Einhorn“

„Der Monstronaut“

„Der Drache“

„Der Stier“

„Das Quokka“

„Der Flamingo“

„Das Küken“

Hier finden sie Bilder aller Kostüme von „The Masked Singer“ 2021.

Wer waren die Promis bei „The Masked Singer“ in Staffel 1, 2 und 3?

Bei „The Masked Singer“ 2019 ging Sänger Max Mutzke als Astronaut als Sieger aus der ersten Staffel hervor. Die Promis auf Platz zwei und drei waren Sänger Gil Ofarim im Kostüm des Grashüpfers und Comedian Bülent Ceylan als Engel.

Die anderen Prominenten in Staffel eins waren Boxerin Susianna Kentikian als „Das Monster“, Moderator Daniel Aminati im Kostüm des Kudu, Sängerin Stefanie Hertel als Panther, Model Marcus Schenkenberg als Eichhörnchen, Schauspieler Heinz Hönig als Kakadu, Schauspielerin Susan Sideropoulos als „Der Schmetterling“ und Sängerin Lucy Diakocska im Kostüm des Oktopus.

In Staffel 2 steckte Stefane Heinzmann im „Dalamtiner“-Kostüm, Franziska Knuppe war „Die Fledermaus“, Angelo Kelly „die Kakerlake“, Schauspielerin Rebecca Immanuel war „die Göttin“. „Der Roboter“ war Moderatorin Caroline Beil, „das Chamäleon“ war Didi Hallervorden, „der Hase“ Sonja Zietlow, „der Drache Sänger Gregor Meyle, „der Wuschel“ Sänger Mike Singer und der Sieger „das Faultier“ Schauspieler und Sänger Tom Beck.

In Staffel 3 wurden auch zahlreiche Promis enttarnt. Schauspielerin Veronica Ferres steckte im „Bienen“-Kostüm, Moderator Jochen Schropp war „der Hummer“, Moderatorin Sylvie Meis „das Alpaka“, Comedian Wigald Boning trat als „Frosch“ auf, Vicky Leandros war „die Katze“. Die „Erdmännchen“ entpuppten sich als Daniela Katzenberger und Ehemann Lucas Cordalis, Ben Blümel war „der Anubis“, Koch Nelson Müller stecke im „Nilpferd“, „Bosshoss“-Sänger Alec Völkel war „das Alien“ und Gewinnern Sarah Lombardi steckte im „Skelett“-Kostüm.

Wer waren die Gewinner bei „Masked Singer“?