Spektakuläre Enthüllung für zweite Staffel : Das sind die neuen Figuren bei „The Masked Singer“

München/Köln Die Show mit den verkleideten Stars geht in die zweite Runde. Ab Mitte März können Zuschauer wieder raten, wer unter den neuen Masken steckt.

Am 10. März startet die erfolgreiche ProSieben Live-Show „The Masked Singer“ und geht nach der ersten erfolgreichen Staffel in die zweite Runde. Beim „größten TV-Rätsel Deutschlands“ verbergen sich zehn Stars unter aufwändigen Ganzkörper-Kostümen – und die Zuschauer sowie eine zweiköpfige Jury mit wöchentlich wechselndem Gastjuror zerbrechen sich die Köpfe, darüber, wer wohl hinter den Figuren steckt.

Doch welche Kostüme gibt es bei „The Masked Singer 2020“? Am Donnerstagabend lud ProSieben zum Pressetermin in die Kölner Innenstadt, direkt auf die Schildergasse. Und die Präsentation der neuen Kostüme wurde zu einer Art „Enthüllungs-Tour“. In den Schaufenstern von verschiedenen Geschäften haben diese nur darauf gewartet, dass der von außen angebrachte schwarze Vorhang fiel und man sie in voller Pracht betrachten konnte. Dazu gab es Live-Musik aus einer tragbaren Box.

Als erstes kam so die Fledermaus zum Vorschein. Ganz in pink und mit glitzernden Pailletten besetzt tanzt sie zu lauter Rockmusik hinter der Glasscheibe. Besonderheit: Für ihre Flügel wurde ein spezielles Gestell aus Draht angefertigt und mit mehreren Stoffen überzogen. „Sie könnte also tatsächlich fast fliegen“, sagt ProSieben-Chef Daniel Rosenmann.

Weiter geht es zum nächsten Schaufenster, gespannt wird gewartet, bis der Vorhang fällt – und ein Faultier zum Vorschein kommt. Mit Hawaiihemd-Schlafanzug und Schlafbrille. Hinter dem dritten Schaufenster verbirgt sich ein Hase, mit seeehr langen Ohren. An seinem Kleid sind 2000 kleine und große Blumen einzeln per Hand angebracht worden. Nun geht es weiter zu einer Figur, die erst vor einigen Tagen bekannt gegeben wurde.

Das Kostüm des Roboters besteht aus 250 Einzelteilen, doch nicht nur das ist besonders, denn es wurden auch zwei kleine Mini-Computer eingearbeitet. „Was wir darauf dann zeigen, wird eine Überraschung in der Show“, sagt Daniel Rosemann augenzwinkernd. Nach dem Roboter wird dann der Dalmatiner enthüllt – oder eher eine Dalmatinerin. Mit Samtkleid, Handschuhen, Gürtel und handgefertigter XXL-Sonnenbrille bekleidet, wirkt sie wie eine echt Show-Diva. Nicht zu vergessen: Ihr Kostüm ist mit hundert Svarowski-Steinen besetzt. Ein bisschen Gold und Silber, ein bisschen Glitzer, glitzer.

Zunächst nicht sicher, ob eher Teufel oder Gruseltier hinter dem Kostüm steckt, wird ein Drache enthüllt. Der bewegt sich selbstbewusst zu rockiger Musik im Schaufenster, leuchtende Augen inklusive. Respekteinflößend.

Der bisherige Favorit von Moderator Opdenhövel: Die Kakerlake. „Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, was die Stars dann daraus machen, wenn sie in den Kostümen stecken“, sagt Opdenhövel: „Manche geben dem Kostüm schließlich einen ganz eigenen Charakter.“ Angetan hat es ihm die selbstbewusste Kakerlake dennoch – ProSieben Chef Rosemann übrigens auch. „Aber es kommt natürlich am Ende nur darauf an, was die Zuschauer denken“, sagt er.

Weiterhin werden noch das Chamäleon und die Göttin enthüllt. Die Überraschung des Abends ist der „Wuschel“: Eine kuschelige Kugel, für die 60 Meter Kunstfell verarbeitet wurden. In weißem Fell mit bunten Punkten misst er nur um die 1,50 Meter. Ob der entsprechende Star darin dann liegen, sitzen oder vielleicht sogar stehen kann, will ProSieben nicht verraten.

Apropos, gab es vielleicht schon bei der Kostümpräsentation kleine Hinweis auf die Promis, die sich hinter den Masken verstecken? Leider nicht, denn zur Gewährleistung der absoluten Geheimhaltung haben am Donnerstag die „richtigen“ Promis noch gar nicht in den Kostümen gesteckt.

Fest steht: Auch in der zweiten Staffel von „The Masked Singer“ sind die Kostüme aufwendig geschneidert und handgefertigt. Am wichtigsten jedoch: Kein Zentimeter bleibt unbedeckt.

++++22. Januar++++

Nächste Staffel von „Masked Singer“ startet“

Die im vergangenen Sommer erfolgreiche ProSieben-Show „The Masked Singer“ kommt in sieben Wochen wieder. Start der zweiten Staffel ist am 10. März, wie ProSieben am Dienstag mitteilte. „Zehn neue Stars unter zehn neuen Masken und ein neuer Sendetag“, hieß es. Moderator Matthias Opdenhövel begrüße die Zuschauer jetzt dienstags live aus Köln – statt mittwochs. Sechs Liveshows sind geplant, das Finale ist voraussichtlich am 14. April.

Gemeinsam mit dem Rateteam kann das Publikum miträtseln: Welche Promis verbergen sich hinter den Masken und unter den aufwendigen Kostümen? Einzige Anhaltspunkte: kleine Indizien in Einspielfilmen, Bühnenauftritt und die echte, unverfremdete Stimme während der Songs.

Die erste „Masked Singer“-Staffel in Deutschland hatte von Ende Juni bis Anfang August 2019 einen durchschnittlichen Marktanteil von 28,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und war damit „die erfolgreichste ProSieben-Show seit Senderbestehen“, erklärte ProSieben.

Der Sänger Max Mutzke gewann als Astronaut das Finale der Musik-Rateshow. Er hatte die meisten Zuschaueranrufe bekommen und somit erst als letzter Kandidat seine Maske abnehmen müssen. Andere Teilnehmer waren zum Beispiel Sänger Gil Ofarim, Moderator Daniel Aminati, Boxerin Susi Kentikian und Satiriker Bülent Ceylan.

