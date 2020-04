Der „Roboter“ ist raus : Caroline Beil kann sich nach „Masked Singer“ Musikkarriere vorstellen

Foto: dpa/ProSieben 12 Bilder "The Masked Singer" 2020 - das sind die Teilnehmer.

München/Köln Nach zweiwöchiger Corona-Pause ging es am Dienstag mit „The Masked Singer“ weiter. Die wenigsten Zuschauerstimmen bekam am Ende der Sendung überraschend der gesangstarke Roboter. Im Kostüm steckte Moderatorin Caroline Beil.

Moderatorin und Schauspielerin Caroline Beil kann sich nach ihren gesanglich überraschenden Auftritten in der Show „The Masked Singer“ eine Musikkarriere vorstellen. „Ja, warum nicht. Ich bin grundsätzlich für alles offen und liebe es, zu singen“, sagte die 53-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Köln. „Wenn sich etwas ergeben würde, wäre ich natürlich froh. Geplant ist es gerade nicht, aber: Schauen wir mal!“

Beil, Tochter des Trompeters Peter Beil und einst mit dem Sat.1-Boulevardmagazin „Blitz“ bekanntgeworden, war am Dienstag aus der ProSieben-Show ausgeschieden. Maskiert als Roboter hatte sie musikalisch allerdings überzeugt und viele Zuschauer überrascht.

„Ich komme ja aus einer sehr musikalischen Familie. Mein Vater war ja Sänger und die ganze Familie Beil hat immer zusammen gesessen, musiziert und gesungen“, erklärte Beil ihr Talent. „Da habe ich auf jeden Fall eine große Portion vererbt bekommen.“

+++Dieser bekannte Promi steckt unter der Roboter-Maske+++

von Sebastian Kalenberg

Nachdem die ProSieben-Sendung „The Masked Singer“ aufgrund von zwei Corona-Fällen im Produktionsteam eine zweiwöchige Zwangspause einlegen musste, ging die Erfolgsshow mit Moderator Matthias Opdenhövel Dienstagabend weiter. Die sechs verbliebenen Promis unter den Masken – Roboter, Wuschel, Hase, Drache, Chamäleon, Hase – durften also endlich wieder auf die Bühne und ihre Songs performen.

Aufgrund der Corona-Maßnahmen natürlich noch ohne Zuschauer im Studio, dafür aber mit Comedian Bülent Ceylan in der Jury, der sich zum festen Jury-Duo aus Ruth Moschner und Rae Garvey gesellte. Im vergangenen Jahr noch selbst Kandidat in der Premieren-Staffel von „The Masked Singer“, kam Ceylan mit seiner Engels-Verkleidung auf die Bühne und gab seine Metal-Version von Helene Fischers „Atemlos durch die Nacht“ zum Besten: „In der Version wäre es ein Hit geworden“, scherzte Moderator Matthias Opdenhövel.

Das erste Gesangsduell des Abends hatte es gleich in sich. Der Hase musste sich, nach den für ihn vermutlich sehr stressigen Oster-Tagen, direkt mit einem harten Brocken messen – dem Roboter. Der startete mit einer gesanglich einwandfreien Darbietung von „Titanium“ (Sia). Die sonst sowieso immer sehr euphorische Ruth Moschner war das erste Mal an diesem Abend sprachlos. Auch Rae Garvey zeigte sich begeistert und legte sich fest, dass unter der Maske mit Sicherheit eine Profisängerin stecken muss. Helene Fischer? Jasmin „Blümchen“ Wagner? Michael Wendler (der im Zuschauervote immerhin den zehnten Platz belegt)? Egal! Denn am Ende zog der Roboter überraschend den Kürzeren (und wurde am Ende der Sendung demaskiert).

Der Hase setzte sich mit dem Song „Big Spender“ von Shirley Bassey durch. Und das obwohl Rae Garvey – in den vergangenen Wochen bereits oft als Kritiker des Hasen aufgefallen – ein „AntiHase-T-Shirt“ trug. Doch wer steckt unter dem Hasen? Die Tipps variierten von Moderatorin Enie van de Meiklokjes über Komikerin Martina Hill, zu Schwimmerin Franziska von Almsick.

Foto: dpa/Willi Weber 16 Bilder „The Masked Singer“ 2020 - wer ist raus?

Anschließend kamen der furchteinflößende Drache und der kuschelige Wuschel auf die Bühne. Ein starkes Duell mit zwei begabten Sängern (unter ihren Masken, aber vermutlich auch hauptberuflich). Mit einer sehr emotionalen Darbietung von „Somewhere only we know“ (Keane) zog er die Jury in seinen Bann. Kein Wunder, dass sich Rae Garvey und Bülent Ceylan recht schnell einig waren, dass Gregor Meyle – 2007 Casting-Show Gewinner bei Stefan Raab – unter der Maske stecken muss. Auch der kleine Wuschel bekam für sein Lied „Maniac“ von Michael Sembello sehr gute Kritiken. Hier tippte die Jury auf Wincent Weiß oder auf Heiko bzw. Roman Lochmann: „Da passen doch sicherlich auch beide Lochis rein“, witzelte Bülent Ceylan über die beiden Social-Media-Stars. Am Ende setze sich aber der Drache durch.

Im letzten Duell des Abends trat das Chamäleon gegen das Faultier an. Das Chamäleon, bei dem sich Jury und Zuschauer einig sind, dass es entweder Didi Hallervorden ist oder ein Comedian (Max Giermann), der Didi Hallervorden täuschend echt imitiert, sang den italienischen Pop-Song „Azzurro“ von Adriano Celentano. Gegen den immerhin schon 84-Jährigen Hallervorden spricht – laut Jury – der sehr agile Auftritt des Chamäleons. „Ich habe das Gefühl, du machst hier gleich noch einen Rückwärtssalto auf der Bühne“, gab Bülent Ceylan verwundert zu Protokoll.

Das Faultier begeisterte mit einer zunächst sehr entspannten Faultier-Version von „Lemon Tree“ (Fools Garden), die dann zu einer sehr ausgefallenen Elvis-Presley-Interpretation wurde. Das begeisterte anscheinend auch die Zuschauer vor den Bildschirmen, die das Faultier ins Halbfinale wählten.

Um zu ermitteln welcher Promi die Show verlassen wird – und sich demaskieren muss – performten die drei Wackel-Kandidaten (Roboter, Wuschel, Chamäleon) einen zweiten Song. Dabei setzten sich der Wuschel („Naked“ von James Arthur) und das Chamäleon („Daddy Cool“ von Boney M) durch. Damit wurde das Geheimnis des Roboters („Arcade“ von Duncan Laurence) gelüftet. Und diesen Promi hatte wohl niemand auf dem Schirm. Denn der Roboter war Moderatorin und Schauspielerin Caroline Beil, die in ihrer Karriere bislang nicht mit ihrem Gesangstalent aufgefallen war.

+++„The Masked Singer“ kehrt aus Corona-Pause zurück+++

Die ProSieben-Show „The Masked Singer“ hat sich tapfer gegen die Corona-Krise gestemmt. „Die kleine Insel der Zerstreuung in diesen Tagen“ nannte Moderator Matthias Opdenhövel (49) die Musikrate-Show Ende März. Tatsächlich empfanden das zu diesem Zeitpunkt viele so: Nichts tut in sorgenvollen Zeiten besser, als einem übergroßen Faultier in Flip-Flops beim Singen zuzuschauen und zu überlegen, ob das wirklich Stefan Raab (53) in Verkleidung sein kann. Wenig später musste das kleine Eiland der Vermummten aber aufgeben. Der Grund: zwei Corona-Fälle im Team. „The Masked Singer“ wurde aus Sicherheitsgründen erstmal unterbrochen.

Am Dienstag (14. April, 20.15 Uhr, ProSieben) soll es nun endlich weitergehen. Für alle, die in der Pause etwas den Faden verloren haben: Das muss man wissen, um mitraten zu können.

Was bisher geschah: Vier Promis haben bereits ihre Masken abgelegt. Sängerin Stefanie Heinzmann (31, „My Man Is a Mean Man“) steckte im Kostüm einer Dalmatiner-Hündin, Model Franziska Knuppe (45) hatte als Fledermaus an dem Mummenschanz teilgenommen. Zuletzt flog Schauspielerin Rebecca Immanuel (49, „Edel & Starck“) raus, die als „Göttin“ ein schweres Funkelkleid über die Bühne geschleppt hatte. Alle drei wurden von den Zuschauern rausgewählt. Angelo Kelly (38), der als rappende Kakerlake angetreten war, zog dagegen freiwillig zurück. Der Grund: Corona. Dem Kelly-Family-Musiker wurde das Pendeln zwischen seinem Wohnort in Irland und der Show in Köln zu gefährlich.

Wer ist das Faultier? Dem Faultier im Surfer-Look wird von vielen Zuschauern einer der prominentesten Namen überhaupt im Feld angedichtet: Stefan Raab. Der Moderator hat sich eigentlich vom Fernsehbildschirm zurückgezogen - es wäre also eine echte Sensation. Fest steht, dass es sich um einen sehr wandelbaren Musiker handeln muss - das Faultier beherrscht verschiedene musikalische Spielarten. Immer wieder fällt daher auch der Name von Sänger Sasha.

Wer ist der Wuschel? Der singende Flokati-Knubbel gehört zu den Fan-Lieblingen. Die Tipps, um wen es sich handelt, gehen aber wild durcheinander. Aufgrund der Stimme vermuten viele einen eher jüngeren Promi - und kreisen daher um Namen aus dem YouTuber-Sänger-Kosmos, etwa Wincent Weiss. Jurorin Ruth Moschner glaubte zuletzt an Teenie-Idol Mike Singer. Argument: „Wuschel hat relativ kleine Füße.“

Wer ist der Roboter? Der schlauchbehangene Roboter auf High Heels überraschte in der ersten Show alle mit einer Opern-Vorstellung - und sang aus Verdis „La Traviata“. Danach glaubten viele an Beauty-Investorin Judith Williams, ursprünglich Opernsängerin. Mittlerweile werden auch andere Namen genannt - unter anderem Rapperin und YouTuberin Shirin David und 90er-Sängerin Blümchen.

Wer ist das Chamäleon? Beim Chamäleon scheinen die Indizien am eindeutigsten, vor allem seine Aussprache ist verräterisch. Wenn es in seinem Pailletten-Anzug auf die Bühne tänzelt, hört man im Ohr eine Stimme, die „Palim, Palim!“ ruft: Das muss Didi Hallervorden sein! Allerdings ist der gute Mann 84 Jahre alt. Eine atemberaubende Theorie bot zuletzt Gast-Juror Luke Mockridge an: Er glaubt, dass es sich um Musiker Bürger Lars Dietrich handeln könnte, der Hallervorden erwiesenermaßen bestens parodieren kann. Das wäre ein Ding.

Wer ist der Hase? Ein große Sängerin scheint sich nicht unter dem Hasenkostüm zu verbergen, wohl aber ein große Frau. Der Hase hat - was bei derartigem Getier vorkommt - lange Beine. Heiß gehandelt wird Komikerin Martina Hill. Andere tippen auf Moderatorin Enie van de Meiklokjes oder - weil auf dem Kostüm 2000 Blumenköpfen angebracht wurden - etwas sehr naheliegend auf Sängerin Blümchen.

Wer ist der Drache? Der Drache gehört zu den besten Sängern im Feld. Und ähnlich wie beim Chamäleon scheint die Sache für viele Zuschauer klar: Das dürfte Profi-Musiker Gregor Meyle sein. In gewisser Weise würde das zu „Masked Singer“ passen, denn in der Show standen schon mehrere Künstler aus dem Kosmos von Stefan Raab auf der Bühne. Meyle wurde einst bei einem Art Alternativ-Casting von Raab entdeckt.

+++Warum ProSieben „Masked Singer“ aus dem Vorjahr wiederholt+++

Das hatten sich die Macher der Erfolgssendung „The Masked Singer“ auf ProSieben etwas anders vorgestellt. Wegen des Corona-Virus musste die Show zuerst auf das Publikum verzichten. Am Sonntag teilte der Sender mit: Wegen zwei Corona-Fällen im Team der Sendung von ProSieben wird die Produktion der spannenden Rateshow zunächst auf Eis gelegt.

Doch so ganz müssen Fans auf die Ratesendung doch nicht vrezichten. ProSieben zeigt am Abend eine Wiederholung der ersten Folge der ersten Staffel aus dem Vorjahr. Damals gewann der Astronaut Max Mutzke. Und auch andere Figuren waren im Rennen. Wir erinnern uns noch an das Monsterchen, den Grashüpfer, den Kudu und und und.

Am 14. April 2020 geht es nun weiter. Dabei war dort das Finale geplant. „Im "The Masked Singer"-Team wurden umgehend alle Maßnahmen eingeleitet, die den gesetzlichen Vorschriften und den Empfehlungen der Gesundheitsbehörden im Umgang mit dem Virus folgen“, heißt es von ProSieben. Der Senderchef, Daniel Rosemann, erklärt weiter: „Wir hatten keine andere Wahl, als 'The Masked Singer' pausieren zu lassen. Sicherheit und Wohl der Crew und der Künstler unter den Masken haben oberste Priorität.“

Die zweite Staffel der Show, die von Matthias Opdenhövel moderiert wird, erfreut sich wieder großer Beliebtheit. Am vergangenen Dienstag schieden gleich zwei Figuren aus: Zum einen stieg Musiker Angelo Kelly, der im Kakerlaken-Kostüm steckte wegen eines Krankheitsfalls in der Familie aus. Vom Publikum wurde „Die Göttin“ alias Schauspielerin Rebecca Immanuel aus dem Rennen genommen.

+++ Die Göttin muss gehen +++

Das schwerste Kostüm ist raus: Schauspielerin Rebecca Immanuel (49, „Edel & Starck“) ist bei der Musik-Rateshow „The Masked Singer“ enttarnt worden. Sie hatte in der Verkleidung der Göttin an dem Promi-Gesangswettbewerb teilgenommen - nach Angaben von ProSieben wog die funkelnde Tracht satte 35 Kilogramm. Sie sei dankbar, dass ihr das Kostüm hinter der Bühne immer angehoben worden sei und sie sich habe setzen können, berichtete Immanuel nach ihrem Ausscheiden aus der Show am Dienstagabend. „Mir - ohne so viele Muskeln zu haben wie ein Mann - ist es einfach wirklich viel zu schwer.“

Die aus der Anwaltsserie „Edel & Starck“ (Sat.1) bekannte Schauspielerin hatte zuvor zu wenige Stimmen der Zuschauer bekommen und daher ihre Maske ablegen müssen. Dass sie in dem spektakulären Göttin-Kostüm steckte, ahnte im Rateteam niemand. Gastjuror Luke Mockridge etwa tippte auf die ehemalige „Glücksrad“-Fee Maren Gilzer.

Immanuel war die vierte Prominente, die die Show verließ. Zuvor waren bereits Sängerin Stefanie Heinzmann („My Man Is a Mean Man“) und Model Franziska Knuppe ausgeschieden. Musiker Angelo Kelly ging freiwillig, wie am Dienstag bekannt wurde.

„Leider ist es für mich vorbei. Ich habe mich persönlich entschieden, vorzeitig auszuscheiden“, erklärte der Kelly-Family-Spross in einer Videobotschaft am Dienstagabend. Der Grund: Er lebe mit seiner Familie in Irland. Die Show habe für ihn daher jede Woche eine große Reise bedeutet - und das sei aktuell einfach keine Option. „Das wäre nicht verantwortungsvoll mir, meiner Familie und den Mitmenschen gegenüber“, sagte Kelly. Wie man annehmen muss, meinte er damit die Coronavirus-Pandemie. Vor der freiwilligen Enttarnung hatte das Rateteam aus Sänger Rea Garvey, Moderatorin Ruth Moschner und Komiker Luke Mockridge bereits geschlossen auf Angelo Kelly getippt. Er hatte im Kostüm der Kakerlake gesteckt.

Im Rennen sind nun noch sechs maskierte Prominente. Aus ihnen stach am Dienstagabend ganz besonders das Faultier hervor. Es trug eine äußerst schmissige Interpretation des Klassikers „Volare“ vor und mausert sich immer mehr zum Geheimfavoriten.

+++Spekulationen über Stefan Raab+++

Er verschwand 2015 von den TV-Bildschirmen und wurde bis heute nicht mehr in einer Sendung gesehen. Nun vermuten aber die Zuschauer der ProSieben-Sendung „The Masked Singer“, dass sich Entertainer Stefan Raab eingeschlichen haben könnte. In Form des Faultiers. 56,5 Prozent der User vermuten in der ProSieben-App Stefan Raab unter der Maske des liebenswürdigen Tiers.

Doch ist der ehemalige „TV Total“-Moderator wirklich wieder zurück im Business? Viele Indizien in den ersten zwei Sendungen sprechen für ihn. Bei den anderen Promis dürfte zumindest das Chamäleon so gut wie enttarnt sein: Es kann eigentlich nur Dieter Hallervorden sein. Auch bei der Kakerlake und dem Hasen legt sich die Rate-Community fest und tippt in der Mehrheit auf Angelo Kelly und Martina Hill.

Und wer ist der Wuschel?

Diese Stars werden unter den Kostümen vermutet

Göttin: Barbara Schöneberger oder Judith Williams

Barbara Schöneberger oder Judith Williams Hase: Martina Hill

Martina Hill Drache: Max Giesinger oder Gregor Meyle

Max Giesinger oder Gregor Meyle Wusche l: Mike Singer oder Wincent Weiß

l: Mike Singer oder Wincent Weiß Faultier: Stefan Raab

Stefan Raab Chamäleon: Dieter Hallervorden

Dieter Hallervorden Kakerlake: Angelo Kelly

Angelo Kelly Roboter: Judith Williams oder Helene Fischer

Bereits zwei Masken wurden in "The Masked Singer" enthüllt: Sängerin Stefanie Heinzmann schlüpfte aus dem Dalmatiner-Kostüm und Model Franziska Knuppe entpuppte sich aus der Fledermaus.

+++ So lief die zweite Show ab +++