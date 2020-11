Neue Folge „Masked Singer“ : Ausgequakt – Komiker steckte im Froschkostüm

Update Köln Die nächste Ausgabe von „Masked Singer“ ist am Dienstagabend auf ProSieben gelaufen. Fix ist: Der Frosch muss gehen. Wer steckte im Kostüm und wer wird in den anderen Kostümen vermutet?

Der Frosch geht baden: Komiker Wigald Boning („RTL Samstag Nacht“) ist in der ProSieben-Show „The Masked Singer“ enttarnt worden. Der 53-Jährige bekam am Dienstagabend zu wenige Stimmen der Zuschauer – und musste sich daher aus seinem Kostüm zwängen, unter dem er sich für die Musik-Sendung versteckt hatte. Es handelte sich um einen ungemein muskulösen Frosch mit Bademeister-Charme. Der Rolle habe er viel abgewinnen können, sagte Boning: „Ich bin großer Amphibien-Freund.“

Dass der Komiker unter der Maske steckte, war allerdings keine ganz große Überraschung mehr. Zu charakteristisch waren Stimme und Bewegungsmuster. Das Rateteam tippte geschlossen auf Boning, Ideen wie Ex-Fußballer Pierre Littbarski (60) wurden vorher wieder verworfen. Gast-Juror Elton (49) richtete vor der Enttarnung sogar noch Grüße vom gemeinsamen Bekannten Bernhard Hoëcker (50) aus: „Er freut sich, dich bald wieder in normaler Klamotte sehen zu können.“

Als Boning den Froschkopf vom grünen Mucki-Leib zog und ein bisschen wie die bedröppelte Version des unglaublichen Hulks aussah, gab es dennoch erstaunte Blicke. Boning trug unter dem offenbar sehr warmen Kopf auch noch eine Brille. „Das ist ja ein solches Abenteuer, diese Sendung“, erklärte er verschwitzt. „Ich habe ja schon monatelang vorher mit Kontaktlinsen experimentiert. Das erste Mal in meinem Leben.“ Am Ende habe er sich aber gedacht: Ohne Brille gehe es nicht.

Foto: dpa/ProSieben 11 Bilder "The Masked Singer" 2020 - das sind die Teilnehmer

Ehrlich gesagt sei er nun sehr enttäuscht, fügte Boning hinzu. Er habe sich noch so viel vorgenommen: In der nächsten Show habe er den Weihnachtsklassiker „Last Christmas“ singen wollen. Seine Frau, die Opernsängerin Teresa Tièschky, habe von der geheimen Frosch-Mission zwar gewusst, ihm aber nicht wirklich Tipps geben können. Teresa habe allerdings Vergleiche zu ihrer Spezialrolle als Königin der Nacht in Mozarts „Zauberflöte“ gezogen: „Du kriegst auch immer Kostüme angezogen, die zum Singen eigentlich nicht geeignet sind.“

Boning, gebürtig aus Wildeshausen in Niedersachsen, ist durchaus als Musiker bekannt. Zusammen mit seinem Kollegen Olli Dittrich (63) bildete er einst das Nonsens-Musik-Duo Die Doofen, das Deutschland mit Text-Zeilen wie „Nimm mich jetzt, auch wenn ich stinke, denn sonst sag' ich winke winke“ oder „Jesus war ein Wandersmann, am liebsten auf'm Ozean“ erfreute. In der Comedy-Show „RTL Samstag Nacht“, in der er in den 90ern mit Dittrich zu sehen war, ging auch Bonings Stern auf. Später war er etwa mit „Clever - die Show, die Wissen schafft“ erfolgreich.

Bonings Auftritte als Frosch bei „The Masked Singer“ waren ebenfalls denkwürdig. In seiner letzten Show bot er ein Medley aus Liedern von Modern Talking an - ganz stilecht mit einem Umhängekeyboard wie dereinst Thomas Anders. In einem zweiten Auftritt band sich der Muskel-Frosch eine Augenbinde um und intonierte „Kung Fu Fighting“ von Carl Douglas. Zudem streute Boning stets „Quak“-Laute in seine Interpretationen ein. Es half allerdings nicht - in der vierten Folge der aktuellen „Masked Singer“-Staffel war nun Schluss. ProSieben twitterte: „Du hast dem Quak eine neue Dimension gegeben. Wir haben so gelacht. Danke.“

+++ Das Alpaka muss gehen - Moderatorin muss Gesangsshow verlassen +++

Eine Niederländerin mimt ein Nutztier: TV-Moderatorin Sylvie Meis ist bei „The Masked Singer“ als zotteliges Alpaka enttarnt worden. Die 42-Jährige flog am Dienstagabend aus der Sendung, nachdem sie zu wenige Stimmen der Zuschauer bekommen hatte. Anschließend legte sie ihr Kostüm ab. Es handelte sich um ein Alpaka mit Vorliebe für ausgefallene Trainingsanzüge aus Ballonseide und für Turnschuhe.

„Ich bin super, super, super stolz, dass ich mich getraut habe. Weil: Ich habe noch nie wirklich gesungen“, sagte Meis, die auch als Model bekannt ist, als die Show für sie vorbei war. Zur Demaskierung musste sie ein Gerüst vom Kopf ziehen, das den langen der possierlichen Tierart darstellte. Das Bild der etwas abgekämpften Meis war durchaus ungewohnt - beruflich kennt man sie stets perfekt durchgestylt. Ihr Show-Teilnahme habe sie gewissenhaft verschleiert, beteuerte sie: „Mein Kind weiß es auch nicht.“

Vor der Enttarnung war vor allem den sehr kleinen Füßen des Alpakas Beachtung geschenkt worden. „Diese kleinen Füße sind nicht normal“, stellte unter anderem Komikerin Carolin Kebekus fest, die als Gast im Rateteam saß. Ihr Kollege Bülent Ceylan leitete schließlich auch wegen dieser anatomischen Auffälligkeit den korrekten Tipp ab - er setzte auf Meis, nachdem auch Namen wie Karoline Herfurth und Nazan Eckes gefallen waren.

„Wie geil ist das denn? Ich habe dich an zwei Sachen erkannt: Der Akzent und an deinen Füßen!“, rief Ceylan stolz nach der Auflösung. Sylvie Meis gab danach offen zu: „Ich habe kleine Füße, das stimmt.“ Es handle sich um Größe 36.

Die Moderatorin, geboren im niederländischen Breda, ist unter anderem aus der RTL-Show „Let's Dance“ und als Model bekannt. Bei Instagram hat sie mehr als eine Million Follower. Zudem kennt man ihren Namen aus der Klatschpresse. Im September heiratete sie in Florenz ihren Verlobten Niclas Castello. Von 2005 bis 2013 war Meis mit dem Fußballer Rafael van der Vaart verheiratet. Die beiden haben den gemeinsamen Sohn Damián.

+++ Der Hummer ist geknackt - Moderator muss Gesangsshow verlassen +++

Der Hummer ist geknackt: Moderator und Schauspieler Jochen Schropp ist aus der ProSieben-Show „The Masked Singer“ ausgeschieden. Der 41-Jährige erhielt am Dienstagabend zu wenige Stimmen der Zuschauer - und musste daher das Kostüm ablegen, in dem er unerkannt an der Musikrätsel-Sendung teilgenommen hatte. Es handelte sich um einen feuerroten Hummer mit Schlips und Hut. „Ich entschuldige mich bei allen, die ich belogen haben“, sagte Schropp über die Geheimniskrämerei, die er in den vergangenen Wochen hatte betreiben müssen. „Es war nur zum Schutze dieser Sendung.“

Schropp war damit der zweite Promi, der in der neuen Staffel enttarnt wurde. In der vergangenen Woche hatte sich Schauspielerin Veronica Ferres (55, „Schtonk“!“) verschwitzt aus einem Bienen-Kostüm geschält. Im Gegensatz zum „Superweib“, mit dem niemand in der Show gerechnet hatte, hatte das Rateteam beim Hummer allerdings die Fühler in die richtige Richtung ausgestreckt. Sowohl Bülent Ceylan (44) als auch Ruth Moschner (44) - vormals Stamm-Jurorin, diesmal als Gast dabei - tippten am Ende auf Schropp. Sonja Zietlow (52) warf den Namen von Fernsehkoch Steffen Henssler (48) in den Raum - allerdings nur, um „etwas anderes“ zu sagen.

„Ich habe meinen Auftritt vorhin nochmal angeguckt, ich war zufrieden mit mir“, bilanzierte Schropp, als das Publikum seinen Hummer filetiert hatte. In vergangenen Woche habe er sich immerhin noch versungen. Sein zwölf Kilogramm schweres Kostüm mit Schwanz und Scheren war mit seinen langen Fühlern das breiteste der ganzen Staffel gewesen. Der ausgedachten Geschichte nach handelte es sich bei dem Hummer um ein neureiches „Party-Tier“, das auf seiner Jacht die „Seesternchen“ tanzen ließ. Mit seiner Version des funkigen Hits „24K Magic“ von Bruno Mars zog er allerdings im Duell mit einem Ballerina-Nilpferd den Kürzeren. Gewürdigt wurden vom Rateteam gleichwohl die „sehr gut trainierten Oberschenkel“ des Hummers.

Bei „The Masked Singer“ singen Prominente in aufwendigen Kostümen und wollen nicht enttarnt werden. Erst, wenn die Zuschauer sie aus der Show wählen, müssen sie ihre Masken ablegen. Schropp, geboren im hessischen Gießen, ist bekannt als Moderator diverser Shows, unter anderem des Reality-Formats „Promi Big Brother“. Als Schauspieler war er etwa in Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen zu sehen.

Auf den letzten Metern noch mal retten konnte sich in der neuen „Masked Singer“-Episode der Frosch, den viele für Komiker Wigald Boning (53) halten. Allerdings regte sein Auftritt wie kein anderer die Fantasie im Studio an. Komiker Ceylan befand: Ein „attraktiver, grüner Womanizer“, das könne vielleicht Grünen-Chef Robert Habeck (51) sein. Oder sein Parteikollege Anton Hofreiter (50). „Dann wären die Grünen 20 Prozent noch drauf.“

In ähnliche Traumgebilde stieg allerdings auch Moschner empor, nachdem sie das Duett der zwei als Erdmännchen kostümierten Kandidaten begutachtet hatte. Auch wenn es „eigentlich unmöglich“ sei, könne es sich um das Ex-Schlager-Paar Helene Fischer (36) und Florian Silbereisen (39) handeln. Im Internet folgte man dieser kühnen These nur bedingt: Viele Zuschauer tippten eher auf Reality-Star Daniela Katzenberger (34) und ihren Mann Lucas Cordalis.

+++ Das passierte in Folge 1 +++

Diese Biene kommt aus keinem unbekannten Land, ist aber wirklich sehr bekannt: Schauspielerin Veronica Ferres (55) hat in der ProSieben-Show „The Masked Singer“ für eine riesige Überraschung gesorgt. Die „Superweib“-Darstellerin steckte unter einem der Kostüme, in denen Promis an der Musikrätsel-Sendung um die Wette singen und dabei eigentlich unerkannt bleiben wollen. Da Ferres am Dienstagabend aber zu wenige Stimmen der Zuschauer bekam, musste sie ihre Verkleidung ablegen. Es handelte sich um ein ausladendes Bienen-Kostüm mit großen Flügeln. „Ich fühle mich wirklich wie ein Dampfbad auf zwei Beinen“, gab die 55-Jährige nach der Strapaze zu.

Die Enthüllung sorgte für offene Münder und ungläubige Blicke im Studio. Denn auf die Idee, dass sich Ferres in dem Insekten-Outfit verbergen könnte, war niemand gekommen. Zumal sie ihre Version des Rock-Klassikers „Sweet Child o' Mine“ von Guns n' Roses in einer recht bizarren Variante mit verstellter Stimme und Sprachfehler gesungen hatte, der an den Biene-Maja-Kumpel Willi erinnerte.

Nach dem Auftritt wusste Rateteam-Mitglied Bülent Ceylan (44) zunächst nur zu berichten, dass das Insekt unten „ein bisschen Po von Kardashian“ habe. Später tippte er auf Model Lena Gercke (32). Als die Auflösung kam, rief er: „Das gib's doch nicht!“. Und er sagte: „Veronica, du bist ein Super-Superstar und ich verehre dich!“

„Ich wollte einfach nicht, dass ihr mich erkennt über meine Stimme“, erklärte Ferres. Sie sei sehr traurig, dass die Show nun schon für sie vorbei sei. Damit niemand erfährt, dass sie teilnimmt, habe sie in den vergangenen Wochen sehr viel schwindeln müssen: „Ich habe noch nie so viel gelogen.“ Nur ihr Mann Carsten Maschmeyer (61) und ihre Agentin sollen von der Bienen-Mission gewusst haben.

Die Macher von „The Masked Singer“ hatten sich immer mal wieder anhören müssen, dass sie zwar eine wahnsinnig unterhaltsame Show produzieren, aber zu wenige A-Promis unter den Masken verstecken. Im Zweifel erwartet man oft ein Mitglied der Kelly Family oder jemanden, der mal in einer Stefan-Raab-Show entdeckt wurde, im Teilnehmerfeld.

Da Ferres nun direkt zum Auftakt der neuen, dritten Staffel rausflog, dürften diese Rufe einstweilen verstummen. Sie gehört tatsächlich zu den bekanntesten Film- und Fernsehgesichtern Deutschlands („Schtonk!“, „Rossini“). Aufgewachsen ist Ferres nicht weit von der Kölner „Masked Singer“-Bühne in Solingen, zwischen Kohlehaufen und Kartoffelsäcken, wie sie mal erzählte.

Die anderen Momente der neuen Staffel gerieten im Schatten des „Superweibs“ fast aus dem Blick. Neu ist etwa das Stamm-Rateteam aus Komiker Ceylan und Sonja Zietlow (52), das sich wacker schlug. Auch wenn Zietlow - sie hatte gerade beim Anblick einer Plüschkatze auf Schlagersängerin Marianne Rosenberg (65) getippt - zu Moderator Matthias Opdenhövel (50) sagen musste: „Was verziehst du dabei so das Gesicht? War das so daneben?“ Als Gast-Juror hielt sich Dieter Hallervorden (85) derweil weitestgehend von konkreten Namen fern und äußerte wolkige Vermutungen der Kategorie „ein berühmter DJ“.

Neu ist auch, dass erstmals ein Duo in der Show antritt. Es handelt sich um „Familie Erdmann“, bestehend aus einem weiblichen und einem männlichen Erdmännchen. Im Netz wurde spekuliert, es könnte sich um Reality-TV-Star Daniela Katzenberger (34) und ihren Mann Lucas Cordalis handeln, der wie sein Vater ganz gut singen kann.

Auch bei anderen Auftritten gibt es schon heiße Gerüchte. Ein muskulöser Frosch etwa hörte sich verdächtig nach Komiker Wigald Boning (53) an. Bei der martialischen ägyptischen Gottheit Anubis stellte Zietlow indes den Namen von Ex-Modern-Talking-Sänger Thomas Anders (57) in den Raum. Worauf sie allerdings Hallervorden rüffelte: „Ich glaube nicht, dass wir ihn hier beleidigen sollten.“

Nur bei Veronica „Biene“ Ferres war man eben ziemlich ratlos geblieben. Als Bülent Ceylan den gespielten Sprachfehler noch frisch im Ohr hatte, sagte er: „Wer macht das? Katzenklo? Helge Schneider kann doch dadrunter nicht sein!“

+++ Didi Hallervorden als Gast in der Jury +++

Kabarettist Dieter „Didi“ Hallervorden kehrt in anderer Funktion zur ProSieben-Show „The Masked Singer“ zurück. Im Frühjahr stand der 85-Jährige noch selbst als Kandidat und gehüllt in ein Chamäleon-Kostüm auf der Bühne - beim Auftakt der dritten Staffel am Dienstag (20. Oktober 2020, 20.15 Uhr, ProSieben) wird er im Rateteam Platz nehmen. Das teilte der Sender am Montag mit. Hallervorden ist damit der erste Gast des neuen Stamm-Teams, das aus Moderatorin Sonja Zietlow (52) und Komiker Bülent Ceylan (44) besteht.

In der neuen Staffel treten erneut zehn Prominente in Kostümen an, die es zu enttarnen gilt. Mit dabei sind zum Beispiel ein Alpaka, ein Frosch und ein Hummer.

+++ So entstehen die „Masked-Singer“-Kostüme +++

Alexandra Brandner hat von diesem Skelett geträumt. Kein Schreckenstraum war es allerdings, der die Gewandmeisterin aus dem oberbayerischen Mühldorf am Inn aus dem Schlaf riss, sondern die Tüftelei an dem Konstrukt aus 300 kunstvoll hergestellten Knochen, Glitzersteinen und Strass. „Ich wollte keinen Knochenrock bauen - sondern einen leichten, schwebenden Geist.“ Wie sie den Eindruck des Schwebens am Ende tatsächlich hinbekam: Betriebsgeheimnis. 25 Kilo wiegt das Kostüm nun, 800 Stunden Arbeit stecken darin.

Am Dienstagabend wird dann ein Prominenter hineinschlüpfen und mit anderen Stars in neun weiteren fantasievollen Kostümen in die nächste Staffel der ProSieben-Rate-Show „The Masked Singer“ starten. Die Promis singen, streuen Hinweise auf ihre wahre Identität ein und müssen dann vom Studiopublikum sowie einem Rateteam enttarnt werden.

Im Juni hatte „The Masked Singer“ gleich zwei Deutsche Fernsehpreise bekommen - einer ging an die Kostümbildnerin Brandner und die Wiener Maskenbauerin Marianne Meinl für „Die beste Ausstattung Unterhaltung“. Brandner arbeitete bereits mit Weltstars wie Plácido Domingo, Anna Netrebko, Ben Becker und Richard Lugner; Meinl ist bei Theaterproduktionen weit über Wiens Grenzen hinaus gefragt.