„The Masked Dancer“ : Dieser TV-Star steckte im Maus-Kostüm

Die Figur „Die Maus“ steht in der Prosieben-Show „The Masked Dancer“ auf der Bühne. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Aus die Maus! Eine bekannte Schauspielerin ist im Finale der ProSieben-Show „The Masked Dancer“ als Nagetier enttarnt worden.

Die Darstellerin, die unter anderem mit ihrer Rolle in der Comedy-Serie „Mein Leben & Ich“ bekannt wurde, erhielt am Donnerstagabend in Köln zu wenige Stimmen der Zuschauer - und musste daher die Maske ablegen, unter der sie sich für die Show verborgen hatte. Es handelte sich um eine Maus mit großen Kulleraugen.