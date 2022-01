Glühwürmchen ausgeschieden : So lief die erste Sendung von „The Masked Dancer“

So lief die erste Sendung von „The Masked Dancer“

Köln In der Show „The Masked Singer“ singen Prominente unter kreativen, bunten Kostümen. Nun ist der Ableger „The Masked Dancer“ im Fernsehen gestartet – mit einer Überraschung.

Ein Glühwürmchen wird ungewollt zur Eintagsfliege: Die international renommierte Schauspielerin und Sängerin Ute Lemper ist als erste Prominente aus der neuen ProSieben-Show „The Masked Dancer“ ausgeschieden. Ziemlich überraschend wurde die 58-Jährige am Donnerstagabend in der Auftaktfolge der Rätsel-Sendung enttarnt, in der Promis tanzen und ihre wahre Identität unter üppiger Verkleidung verbergen. „Es war eine unglaubliche Erfahrung“, sagte Lemper.