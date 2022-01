Promi-Show : Das Schaf trabt bei „The Masked Dancer“ vom Parkett

Die Figur "Das Schaf" steht in der Prosieben-Show "The Masked Dancer" zum letzten Mal auf der Bühne. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Bei der zweiten Folge der ProSieben-Sendung „The Masked Dancer“ musste sich die Figur des Schafs aus dem Pelz schälen. In dem Kostüm tanzte ein Promi, der vor allem wegen seiner Schlagkraft bekannt ist.

Der ehemalige Boxer Axel Schulz ist als Schaf in der ProSieben-Show „The Masked Dancer“ enttarnt worden. Der 53-Jährige erhielt am Donnerstagabend zu wenige Stimmen der Zuschauer und musste daher seine Maske ablegen, unter der er lange unerkannt in der Sendung Tänze gezeigt hatte. „Das Geile ist, dass du darunter Faxen machen kannst“, fasste Schulz die Vorzüge des latent dämlich dreinblickenden Tieres zusammen, das er verkörpert hatte.