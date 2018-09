„The Marvelous Mrs. Maisel“: Wie gut ist die Serie auf Amazon Prime?

Los Angeles Frustrierte Hausfrau wird im New York der 50er Jahre zum erfolgreichen Stand-Up-Comedian: Auf dieser Idee beruht „The Marvelous Mrs. Maisel“, jene Serie, die jetzt acht Emmys holte. Ihre Erfinderin war vor fast 20 Jahren schon für den Erfolg einer anderen Serie verantwortlich.

Von „Game Of Thrones“ ist man gewohnt, dass die Serie bei den Emmys abräumt. Und so holte sie in diesem Jahr gleich neun Trophäen. Für größeres Aufsehen aber sorgte eine Comedyserie, die in Deutschland bisher kaum jemand auf dem Zettel hatte. „The Marvelous Mrs. Maisel“ (deutsch: Die fabelhafte Frau Maisel) kam auf acht Auszeichnungen, darunter in so wichtigen Kategorien wie „beste Comedyserie“, „beste Hauptdarstellerin in einer Comedyserie“, „beste Nebendarstellerin“, „beste Regie“ und „bestes Drehbuch“.