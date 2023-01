Kandidaten, Sendezeiten & Sendetermine Das müssen Sie über die neue Staffel „The Biggest Loser“ 2023 wissen

In diesem Jahr nehmen 30 Kandidaten an der Sendung teil. Davon können sich aber nur 20 für das Abnehm-Camp in Griechenland qualifizieren. Auf ihrem Weg in ein gesünderes und fitteres Leben unterstützt sie die Camp-Chefin und Moderatorin Dr. Christine Theiss. Als Coaches sind Sigrid Ilumaa und Ramin Abtin mit dabei.