Sendezeiten & Sendetermine : Alle Infos zu „The Biggest Loser“ 2021

Passend zu den guten Vorsätzen im neuen Jahr startet am 3. Januar 2021 eine neue Staffel von „The Biggest Loser“. Wir haben alle Infos zu den Sendeterminen und Sendezeiten der beliebten Abnehm-Show für Sie zusammengestellt.

Worum geht es bei „The Biggest Loser“?

In diesem Jahr nehmen 30 Kandidaten an der Sendung teil. Davon können sich 18 für das Abnehm-Cap in Griechenland qualifizieren. Auf ihrem Weg in ein gesünderes und fitteres Leben unterstützt sie die Camp-Chefin und Moderatorin Dr. Christine Theiss. Als Coaches sind Petra Arvela und Ramin Abtin mit dabei.