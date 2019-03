Stark übergewichtige Teilnehmer treten in "The Biggest Loser 2019" bei Sat.1 zum Abnehm-Wettbewerb gegeneinander an. Hier lesen Sie jeweils nach den Sendungen, wer die Show bereits verlassen musste.

Die erste Kandidatin musste am Sonntagabend (10. Februar) gehen. Linda - sie ist die erste, die das Camp verlassen muss. Sie verlor in der ersten Woche "nur" 6,7 Kilogramm.