US-Quotenhit Bill und Tom Kaulitz bringen Musikshow „That’s my Jam“ nach Deutschland

Die aus Leipzig stammenden Brüder Bill und Tom Kaulitz machen gerne gemeinsame Sache: Nach Tokio Hotel etwa mit dem Podcast „Kaulitz Hills“, nun kommt ein weiteres Projekt hinzu. Die beiden sollen die in den USA erfolgreiche Musikshow „That’s my Jam“ nach Deutschland holen. „That's My Jam mit Bill & Tom Kaulitz“ soll beim Streamingdienst RTL+ an den Start gehen.