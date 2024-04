Hannah Emde ist die Neue „Terra X“-Moderatorin vermisste im Dschungel den rheinischen Karneval

Die Tierärztin aus Bonn präsentiert künftig die bekannte ZDF-Doku-Reihe „Terra X: Faszination Erde“. Sie tritt damit in die Fußstapfen von Joachim Bublath (81) und Dirk Steffens (56). Die ersten Folgen sind von Mittwoch (3. April) an in der ZDF-Mediathek abrufbar, von Sonntag an (7. April, 19.30 Uhr) laufen sie im ZDF-Hauptprogramm.