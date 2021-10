Wer sind die Kandidaten? : Alle Infos zur RTL-Show „Temptation Island VIP“ 2021 auf einen Blick

Düsseldorf Auch in diesem Jahr stellt RTL wieder „Promi“-Paare auf die Beziehungsprobe. Zwei Wochen sind sie getrennt und von Singles umgeben. Was erwartet die Zuschauer in dieser Staffel? Alle Infos im Überblick.

Ab 11. November gibt es neue Folgen von “Temptation Island VIP”. In der 2. Staffel der Promi-Insel der Versuchung kennen sich einige Kandidatinnen und Kandidaten und teilen bereits das ein oder andere TV-Experiment miteinander. Auch in dieser Staffel stellen sich vier prominente Paare dem Treuetest und ziehen zwei Wochen getrennt voneinander in eine Villa ein, in der es von attraktiven Singles nur so wimmelt. Lola Weippert begleitet die Paare beim Beziehungsexperiment.

Was ist „Temptation Island“?

Die Unterhaltungsshow „Temptation Island“ wurde bereits in drei Staffeln und in einer VIP-Ausgabe auf dem Sender RTL ausgestrahlt. In dieser Dating-Reality-Show stellen vier Paare ihre Beziehung auf die Probe, indem sie zwei Wochen getrennt voneinander Zeit mit einigen Singles verbringen. In der VIP-Ausgabe nehmen prominente Paare an dem Experiment teil.

Wie funktioniert „Temptation Island“?

Vier verliebte Paare kommen gemeinsam in die Sendung, um ihre Beziehung zu testen. Die Frauen und Männer werden getrennt und wohnen zwei Wochen in separaten Villen, wo auf die vier Frauen zwölf Single-Männer warten und auf die Männer zwölf Single-Frauen. Ab dann beginnt die Zeit der Versuchung, in der die Singles um die Vergebenen werben. Die Paare bekommen regelmäßig über Video zu sehen, wie sich ihr Partner in der anderen Villa verhält. Das führt oft zu großer Enttäuschung und sorgt für einigen Diskussionsstoff. Die Staffel endet damit, dass die Pärchen wieder aufeinandertreffen und entscheiden, wie und ob es nach diesen zwei Wochen für sie als Paar weitergehen kann.

Wo wird “Temptation Island VIP” 2021 im TV und Stream übertragen?

Die 2. Staffel "Temptation Island VIP" wird ab 11. November in der Mediathek des Streaming-Anbieters TV NOW zu sehen sein. Zu diesem Zeitpunkt wird der Streamingdienst dann allerdings schon “RTL+” heißen. Wie viele Folgen die Sendung umfassen wird und in welchem Rhythmus sie veröffentlicht werden, ist noch nicht bekannt. Ob und wann die Folgen auch auf dem Privatsender RTL ausgestrahlt werden, ist noch unklar.

Sendetermine: Wann läuft das „Sommerhaus der Stars“ 2021 im TV und Stream?

Am Donnerstag, den 11. November 2021 geht es los. Eine genaue Uhrzeit ist noch unbekannt.

Weitere Sendetermine erfahren Sie an dieser Stelle, sobald sie veröffentlicht sind.

Wo wird „Temptation Island“ gedreht?

„Temptation Island“ wird vor traumhaft schönen Kulissen an exotischen Orten gedreht. In der ersten Staffel reisten die Teilnehmer nach Thailand. Die zweite Staffel der Unterhaltungsshow wurde auf Bali gedreht. Für „Temptation Island VIP“ und die 3. Staffel mussten die Teilnehmer nicht mehr ganz so weit reisen und haben in Kroatien gemeinsam die Zeit verbracht. Wo es die vier Promi-Paare in dieser Staffel hin verschlägt, hat der Sender RTL noch nicht bekannt gegeben.

Wie viele Staffeln gibt es?

Seit 2019 findet dieses Format bei RTL statt. Bisher sind drei Staffeln erschienen und eine Sendung mit prominenten Teilnehmern unter dem Namen „Temptation Island VIP“. Eine vierte Staffel der “normalen” Version ist bereits bestätigt. Mit “Temptation Island VIP” 2021 findet das Promi-Format zum zweiten Mal statt.

Welche Paare sind bei „Temptation Island VIP“ 2021 dabei?

Emmy (22) aus Madrid und Udo (26) aus Osnabrück kennen sich aus Promi Big Brother 2020

Sandra (21) und Juliano (22) aus Erfurt und Erlangen, die sich über Mila von Love Island kennen

Paulina und Henrik (beide 24 und aus Köln), der bei Love Island mitmachte

Kate (34) und Jakub (25 und spielt Fußball in Luxemburg) waren Nachbarn in Köln

Auch unter den Verführern und Verführerinnen sind "alte Bekannte" dabei, darunter Chey (Paradise Hotel 2020), Lukas (Take me out XXL 2021), Julia (Love Island 2019), Miguel (Paradise Hotel 2019), Mila Jane (Next Please), Dominik (Are You The One? 2020) und als Special Guest Diogo (Temptation Island 2019, Are You The One? – Reality Stars in Love 2021).

Wie ging die vergangene Staffel von “Temptation Island VIP” 2020 aus?

Im Oktober 2020 lief die erste Promi-Version der Unterhaltungsshow „Temptation Island“. Mit dabei waren Willi und Jasmin Herren, Giulia Siegel und ihr Freund Ludwig Heer, die ehemaligen „Temptation Island“-Teilnehmer Calvin Kleinen und Roxy und das „Love Island“-Pärchen Stephie Schmitz und Julian Evangelos. Nach den hitzigen Wochen, in denen die Paare auf die Beziehungsprobe gestellt waren, trennten sich Calvin und Roxy als erstes Paar.

