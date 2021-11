RTL+-Show : „Temptation Island VIP“ - die Kandidaten in der Übersicht

Foto: RTL / Frank J. Fastner/RTL / Frank J. Fastner 6 Bilder Das sind die Kandidaten bei “Temptation Island VIP” 2021

Düsseldorf Vier „Promi“-Paare treten in diesem Jahr in der RTL+-Sendung „Temptation Island VIP“ gegeneinander an. Zwei Wochen sind sie getrennt und von Singles umgeben. Ein Überblick.

Emmy und Udo, Sandra und Juliano, Paulina und Henrik sowie Kate und Jakub: Das sind in diesem Jahr die Kandidatinnen und Kandidaten bei der RTL+-Sendung „Temptation Island VIP“. Die vier Paare stellen sich auf die Probe – schaffen sie es, zwei Wochen getrennt mit Singles zu verbringen? Wer die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind und was sie von der Sendung erwarten, finden Sie hier.

Die Show „Temptation Island VIP“ startet am 11. November beim Streamingdienst RTL+, alle Infos zur Sendung lesen Sie hier.

