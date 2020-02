Pia (30) aus Alsdorf und Calvin (27) aus Übach-Palenberg

Viel Party, viel Freiraum und so gut wie keine Eifersucht – so sieht die Beziehung von Pia und Calvin aus. Dass Calvin viel und gerne mit anderen Frauen flirtet, nimmt Pia gelassen. Aber kann sie auch auf "Temptation Island" so entspannt bleiben?