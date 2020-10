RTL-Enthüllungssendung : „Team Wallraff“ recherchiert beim DRK - und deckt eklatante Missstände auf

Düsseldorf Das „Team Wallraff“ hat verdeckt beim Deutschen Roten Kreuz recherchiert. Dabei sind sie auf intransparente Strukturen und Missstände gestoßen. Derweil beklagen Krankenhäuser Engpässe bei Blutspenden.

Das Team rund um Enthüllungsjournalist Günther Wallraff zeigte auch Missstände in der Pflege und Versorgung: In Stuttgart zum Beispiel dokumentiert ein Reporter undercover, wie hochqualifizierte Sanitäter einfache Krankentransporte in Rettungswagen übernehmen, die in der Folge bei akuten Notfällen ausfallen könnten. In Köln wird eine als Teilzeitbeschäftigte in der Notrufzentrale getarnte Reporterin mehrmals alleine zum Einsatz geschickt, obwohl sie keinerlei medizinische Kenntnisse besitzt und auch nicht die vorgeschriebene Ersthelfer-Ausbildung erhalten hat. Eine Reporterin dokumentiert in einer Berliner Kleiderkammer, wie selbstverständlich diese als Selbstbedienungsladen für Mitarbeiter genutzt wird.