Weihnachtsklassiker „Tatsächlich... Liebe“ wird 20 – welche Szenen heute nicht mehr witzig sind

Am Anfang eine Szene am Flughafen. „Wenn mich die weltpolitische Lage deprimiert, denke ich immer an die Ankunftshalle im Flughafen Heathrow“, erzählt Hugh Grant, während man in Zeitlupe zusieht, wie sich Menschen bei ihrer Ankunft am Airport in die Arme fallen. „Es wird allgemein behauptet, wir lebten in einer Welt voller Hass und Habgier. Aber das stimmt nicht.“