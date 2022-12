Episoden über Liebe Der tatsächlich beste Weihnachtsfilm

Ein zynischer Rocker, der einen längst vergangenen Hit weihnachtlich aufbrezelt, um noch mal groß rauzukommen. Ein Witwer, der mit dem kleinen Sohn seiner jüngst verstorbenen Frau in ein neues Leben finden muss. Eine Braut, die feststellt, dass der mürrische beste Freund ihres Mannes in Wahrheit unsterblich in sie verliebt ist. Und natürlich der britische Premierminister, der – gerade im Amt – die Supermacht USA herausfordert und sich in eine pummelige Hausangestellte verliebt. Der Episodenfilm „Tatsächlich... Liebe“ versammelt Figuren aus allen sozialen Schichten, die eines verbindet: Sie spüren die Kraft der Liebe, erleben am Weihnachtsabend, wie etwas Brüchiges, Fehlerhaftes, Schicksalhaftes in ihrem Leben durch Menschlichkeit geheilt wird. Mal mit großem Tamtam und Heiratsantrag vor den Augen feiernder Gäste in einem portugiesischen Restaurant. Mal still, wenn der abgehalfterte Rockstar endlich begreift, wem er seine Liebe schon längst hätte gestehen sollen. Mal ironisch, wenn ein Londoner Junge mit zweifelhaftem Charme in den USA von den schönsten Klischee-Beauties umschwärmt wird.