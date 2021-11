„Tatort“-Vorschau : Tödliche Träume

München Aus seiner genialen Grundidee macht „Dreams“ mit den Münchener Kommissaren Batic und Leitmayr lange zu wenig – doch allein das Finale des Films macht ihn sehenswert. Die „Tatort“-Vorschau.

Das real existierende Phänomen Klarträume wird gern von Filmemachern aufgegriffen, etwa in „Vanilla Sky“ (2001) mit Tom Cruise , Penélope Cruz und Cameron Diaz sowie im mehrfach oscarprämierten „Inception“ (2010) mit Leonardo DiCaprio . Nun also ist das Klarträumen Thema der 87. Münchner „Tatort“-Folge „Dreams“, mit ungleich kleinerem Budget. Vielleicht liegt es daran, dass insgesamt enttäuschend wenig mit Traum und Realität gespielt wird. Stattdessen geht es parallel noch um Druck und Konkurrenzkampf in den höchsten Sphären von klassischer Musik und Leistungssport, um Drill und Drogen, Untreue, verschüttete Traumata und Familiengeheimnisse.

Musikszene in Neukirchen-Vluyn : Holger Hufen glaubt an seinen Traum

Den Machern sind so gleich zwei Kunststücke gelungen: Das weitestgehend unverbrauchte, mithin dankbare, sagenhaft spannende Setting bleibt meist bloße Kulisse in diesem Film, der bei herzlich unnötiger thematischer Überfrachtung plus einer Handvoll Grusel-Szenen zugleich über weite Strecken zäh und leer ist. Aber wer dranbleibt, wird mit einem prächtigen, packenden Crescendo belohnt, natürlich auch musikalisch: 130 Seiten Partitur von Komponist David Reichelt für die extrem präsente Musik haben sich am Ende gelohnt. Und 90 Minuten Lebenszeit auch. Wenn auch vor allem wegen der Idee und des furiosen Finales.