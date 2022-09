„Tatort“-Vorschau : Murot mit menschlichen Makeln

WIESBADEN/Düsseldorf Der elfte Fall mit Ulrich Tukur als Felix Murot dürfte auch Zuschauern gefallen, die keine Fans der meist arg experimentellen Filme sind. Zwei Frauen spielen groß auf.

„Es kommt der Tag, da will die Säge sägen“, sprach einst Bergmann Katlewski im Ruhrpott-Klassiker „Jede Menge Kohle“. In diesem Film sägt Hauptdarsteller Ulrich Tukur mit Vergnügen am Denkmal seiner Figur Felix Murot. Der Ermittler schien ja immer über den Dingen zu schweben – egal, was war: Hirntumor-induzierte Halluzinationen oder Schießereien mit 54 Toten in einem einzigen Fall. Aufeinandertreffen der Figur mit einem Doppelgänger und mit ihrem eigenen Darsteller. Zeitschleife mit Geiselnahme . Zombie-Horror-Western-Action. Und so weiter und so fort. Manche sind ja ganz hingerissen von diesen mal subtilen, mal frontalen Angriffen von innen auf die Institution Sonntagskrimi – der Autor dieser Zeilen gehört im Grundsatz dazu. Aber vielen ist es zu viel.

Der Einstieg sieht, so viel darf man verraten, so aus: Murot probt ein letztes Mal seinen Text in der Lobby eines schicken Hotels; er soll einen Vortrag halten vor Versicherungsmanagern. In seiner Nähe warten eine junge Frau und ein hypernervöser älterer Mann, den sie nach einem Kurzausflug zur Kaffeemaschine umrennt. Der Mann hat einen gestohlenen Laptop dabei, doch als er ihn einem Käufer übergeben will, ist das Diebesgut weg. Zur Strafe wird der dusselige Dieb dahingemeuchelt. Parallel dazu lässt sich auch Murot übertölpeln: Als ihm nach getaner Arbeit eine Frau an der Hotelbar auffällt, machen seine kriminalistischen Instinkte Kurzurlaub. Am nächsten Tag steht er gleich mehrfach dumm da, als hormongesteuert nämlich und unredlich in Finanzfragen obendrein, weil er „vergessen“ hat, den lukrativen Vortrag offiziell als Nebentätigkeit anzugeben. Noch dazu droht ihn eine Jugendsünde einzuholen. Murot mit menschlichen Makeln, auf Normalmaß heruntergestutzt. Fast einer von uns.