So wird der „Tatort“ am Sonntag Ella (6) im Fadenkreuz

Selbstverständlich nehmen die Zürcher Ermittlerinnen Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (Carol Schulerje) eine der zumindest körperlich unversehrten Überlebenden in Obhut. „Eigentlich müsste der Vogel in die Asservatenkammer“, bemerkt Grandjean. Er sei potenziell wichtig für die Ermittlungen, und in jedem Fall ja ein Fundstück vom Tatort. „Spinnst du?“, antwortet Ott bekannt beherzt. „Das ist ein Lebewesen. Mit Gefühlen und so.“ So landet das Federvieh in Otts WG.