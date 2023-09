„Tatort“-Vorschau Lena Odenthal, Heino Ferch und das Gold der Nibelungen

Dessen Motive ziehen sich konsequent durch diesen Film, der in seiner Machart an ein Lustspiel aus Münster erinnert. Der flotten oder jedenfalls als flott gedachten Sprüche wegen. Und aufgrund des exaltierten Personals: Nach dem anfänglichen Mord am Jungbanker Boris treffen wir etwa auf dessen alkoholkranke und schwer zum Dramatischen neigende Ex-Frau Melania (Pheline Roggan). Hinzu kommen ein überdrehter Hotelier (André Eisermann), ein pseudo-seriöser Hehler (Jo Jung), eine verzweifelnde Winzerin (Ulrike C. Tscharre) und eine französelnde Goldschmiedin (Marie Bonnet). Ganz nach dem Motto: Oper plus Krimi ergibt Operette. Ist auch nicht schlimm, ganz munter sogar. Für Opern-Fans sicher sogar mehr, und auch für Hochkultur-Banausen sind die Bezüge nicht allzu penetrant.