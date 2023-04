So wird der „Tatort“ aus Zürich Erschreckend und erstaunlich gut

Oh, wie schön ist Charity! Man isst und trinkt exzellent, parliert mit anderen Reichen und/oder Schönen und/oder Mächtigen, sieht und wird gesehen, tut etwas fürs eigene Gewissen sowie – mit etwas Glück als Sahnehäubchen – sogar noch was für den guten Zweck. In diesem Fall, dem fünften Zürcher namens „Seilschaft“, findet all das gleich mehrtägig statt, und zwar in einem Luxushotel mit bestem Blick auf den Zürichsee. Doch zum wohlverdienten Schampus zum Frühstück wird, obwohl darunter die Ästhetik leidet, Flatterband gespannt: „Polizei-Sperrzone“. In der ersten Nacht der „Internationalen Entwicklungskonferenz“ ist James McDermott ermordet worden, der britische Moderator des Abends, der so nett gewitzelt hatte. Über die Gemeinsamkeiten der Spendengala mit der Mondlandung und diese eine Sache, bei der seine gute Bekannte, die gute alte Queen (gedreht wurde bereits im Herbst 2021), Unrecht hatte.