So wird der „Tatort“ aus Hannover Die Unsichtbaren

Dort wendet sich zur gleichen Zeit Jon Makoni (Alois Moyo) in seiner Verzweiflung an die Polizei, als sein 17-jähriger Sohn Noah verschwindet. Er tut das, obwohl es für ihn und seine Frau Hope (Sheri Hagen) gefährlich werden könnte, ins Visier der Behörden zu geraten: Auch wenn die Makonis seit elf Jahren in Hannover leben und arbeiten, haben sie keine Papiere und sind damit faktisch nicht existent. In der Hoffnung, dass die Ermittler ihm bei der Suche nach seinem Sohn helfen, bietet sich Jon als Zeuge an. Um die Identität des Toten zu klären und den verschwundenen Noah vor einem ähnlichen Schicksal zu retten, dringen Falke und Grosz tief in Hannovers Schattenwelt ein.