„Tatort“-Vorschau : Falke und der Sohn des Diktators

Düsseldorf Im Fall „Tyrannenmord“ muss der „Tatort“-Fahnder auf seine Partnerin verzichten. Im Zentrum steht der verschwundene Sohn eines Autokraten. Was Zuschauer erwarten können.

Das titelgebende Oberthema passt geradezu gruselig perfekt in die Zeit: Um Tyrannenmord als letztes Mittel dreht sich der neue „Tatort“ aus Norddeutschland, dem Einsatzgebiet von Falke und Grosz. Und mehr noch um das Gegenteil, nämlich das elegante Wegsehen bei systematischen Verbrechen und Verstößen gegen Grundrechte in Schurkenstaaten, sobald eigene Interessen betroffen sind. Zum Drehbuch wurde der Autor Jochen Bitzer von einem Pressebericht über die Schweizer Schulbildung des späteren nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un inspiriert.

Zum Fall: Juan Mendez (Riccardo Campione) ist verschwunden, der Sohn eines ganz hohen Tiers im fiktiven Unrechtsstaat Orinaca, gefühlt gelegen am Fluss Orinoco, also im Großraum Venezuela. Die Wahl dieses südamerikanischen Autokraten (mit eiskalter deutscher Gattin) ist eine gute. Ein arabischer Ölscheich oder afrikanischer Warlord wäre wirklich zu klischeebehaftet gewesen. Zudem kommen einem als Zuschauer in den diversen eingestreuten spanischen Sätzen zumindest die melodiösen Kraftausdrücke vage bekannt vor. Nett!