Fünf Minuten später Warum der Tatort am Sonntag nicht um 20.15 Uhr anfängt

Wie gewohnt wird am Sonntag wieder der „Tatort“ im Ersten laufen. Diesen Mal geht es in den Schwarzwald. Allerdings fängt der Krimi im Ersten diesmal etwas später an. Warum das so ist.

10.02.2023, 11:34 Uhr

Am Sonntag läuft im Ersten wieder der “Tatort“, allerdings nicht um 20.15 Uhr, sondern fünf Minuten später, um 20.20 Uhr. Grund dafür ist die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin, die ebenfalls am Sonntag, 12. Februar 2023 stattfindet. Die ARD zeigt daher eine Sonderausgabe der Tagesschau, in der die Wahlergebnisse ausführlich diskutiert werden. Daher wird Sendung etwas länger dauern und sich der Start des neuen „Tatort“ dementsprechend ein paar Minuten nach hinten verschieben. Diese „Tatorte“ kommen im Februar 2023 Sendetermine und Stream Diese „Tatorte“ kommen im Februar 2023 In „Unten im Tal“ ermitteln die Kommissare Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) und Franziska Tobler (Eva Löbau) im Schwarzwald. Sie untersuchen einen alten Fall und hoffen so einer Familie, deren Tochter bereits vor Jahren verschwand, lang ersehnten Frieden zu verschaffen. Nun wurde ihre Leiche gefunden und das Ermittler-Duo hat bald schon einen Verdächtigen. Sie trieben den Außenseiter in die Enge. Werden sie die Ereignisse der Vergangenheit auch im Blickwinkel der heute Erwachsenen sehen können? Auch Cornelius Obonya, Inka Friedrich, Aurel Manthei, Tonio Schneider, Canan Samedi und Carlotta Bähre spielen an der Seite von Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner. Ab dem 12. Februar wird die neue Folge „Tatort - Unten im Tal“ auch in der ARD-Mediathek verfügbar sein.

(joko)