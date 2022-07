Sommerpause im Ersten : Diese Tatort-Wiederholungen laufen jetzt immer sonntags in der ARD

Düsseldorf Die Sommerpause ist angelaufen und damit erscheinen erstmal auch keine neuen Tatorte in der ARD. Stattdessen zeigt das Erste jetzt Wiederholungen der besten Tatorte der vergangenen Jahre. Welche das sind und was Sie darüber wissen sollten, erfahren Sie hier.

In diesem Jahr startet die Sommerpause im Ersten schon etwas früher, fällt dafür aber auch etwas kürzer aus. Grund dafür ist die Fußball-WM in Katar, die erst im November und Dezember stattfinden wird, dafür in dieser Zeit allerdings das deutsche Fernsehprogramm dominieren wird. Zwar wird es in der achtwöchigen Sommerpause keine neuen Tatorte geben, dafür laufen aber Wiederholungen der besten Fälle aus den vergangenen Jahren. Ein Überblick: