Nachlese zum „Tatort“ aus Stuttgart : Ein Zweikampf ohne Sieger

Stuttgart Mit „Der Welten Lohn“ ist den Machern des Stuttgarter „Tatorts“ erneut ein guter, spannender Krimi gelungen. Besonders sehenswert: Hauptdarsteller Barnaby Metschurat.

Worum ging’s? Eine Mann wird aus dem Gefängnis freigelassen, wo er unschuldig eingesessen hat, und sinnt auf Rache. So weit, so einfach ist die Grundidee dieses „Tatorts“ – und dennoch gelingt den Machern um Regisseur Gerd Schneider ein spannender Thriller. Oliver Manlik (Barnaby Metschurat) hat in den USA dreieinhalb Jahre für Korruptionsvergehen seiner Firma gebüßt – Firmenchef Joachim Bässler (Stephan Schad) lässt nicht nur das jedoch völlig kalt. Bis seine Personalchefin tot im Wald gefunden wird und er selbst nur knapp einen Bombenanschlag überlebt. Schnell vermutet er dahinter Manlik, der wiederum selbst von einem Auftragsmörder attackiert wird. Die Ermittler Lannert und Bootz sind in diesem Zweikampf immer ein paar Schritte hinterher, können aber am Ende in einem leider recht „Tatort“-typischen Showdown den Rachemord Manliks an seinem Ex-Chef gerade noch verhindern. Letzterer gibt dabei nicht nur zu, den Auftragsmörder angestiftet zu haben, sondern auch, für die Bestechung verantwortlich zu sein, die Manlik überhaupt erst ins Gefängnis gebracht hat. Und der löst auf, was er am Tatort im Wald zu suchen hatte: Er wollte die Vorständin eigentlich nur zur Rede stellen, die flüchtete jedoch – und stürzte dabei in den Tod.