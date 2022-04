So war der „Tatort“ aus Kiel : Hure oder Heilige – und dazwischen nichts

Für Michael Mertins (Stefan Kurt) ist der Wald ein Ort der Ruhe - und des Schreckens. Foto: NDR/NDR/Christine Schroeder

Ein jahrzehntealter Mordfall, ein Jugendtrauma und der Wald als Ort des Schicksals: Der Kieler „Tatort: Borowski und der Schatten des Mondes“ ist ein düsteres Werk über Schuld, Sühne und verirrte Männlichkeit geworden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tanja Brandes

Darum ging es Um einen sogenannten „Cold Case“: Eine im Sturm umgestürzte Eiche hat ein menschliches Skelett zum Vorschein gebracht – die Leiche war fest im Wurzelwerk des Baumes vergraben. Die Entdeckung wirft Licht auf einen jahrzehntealten Fall: Es handelt sich bei dem Fund um die sterblichen Überreste von Susanne Hansen. 1970 wurde die damals 15-Jährige vermisst gemeldet, ihr Verschwinden nie restlos aufgeklärt. Für Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) ist dieser Fall besonders grausam, denn Susanne Hansen war seine Jugendliebe und er mit ihr am Tattag per Anhalter auf dem Weg zu einem Musikfestival. Nach einem Streit aber stieg Susanne ohne ihn in ein fremdes Auto und verschwand. Seit diesem Tag quält den Kommissar (den Teenager spielt Milbergs Sohn August) die Frage: Warum habe ich es nicht verhindern können? Borowski ist zwar befangen und damit eigentlich überhaupt nicht der Richtige für den Fall. Die Warnungen seiner Kollegin (Almila Bagriacik) aber schießt er in den Wind.

Weil er die Tat nicht verhindern konnte, will der Kommissar nun wenigstens Susannes Mörder finden, doch der verurteilte Serienkiller, den die Polizei zunächst im Visier hat, gibt zwar zu, Susanne damals vergewaltigt zu haben, den Mord allerdings streitet er ab. Der Verdacht fällt auf den inzwischen verstorbenen Hans Mertins, den Vater des frommen und angesehenen Chormitgliedes Michael Mertins (Stefan Kurt). Mertins Senior war Jäger und laut Jagdtagebuch von 1970 in jener Nacht in seinem Revier unterwegs. Außerdem war er, das weiß die Schwiegertochter zu berichten, gewalttätig und ein notorischer Schürzenjäger. „Ich hatte Glück“, sagt Antje Mertins zu Borowski. „Er mochte mich, aber nicht so sehr.“

Auch diese Fährte – das ist schnell klar – ist falsch. Hans Mertins hat sich Susanne nie genähert. Der Mörder – der Zuschauer ahnt es schnell – ist sein Sohn, der gottesfürchtige, sanftmütige Michael. Wie so oft musste er für seinen Vater im Wald die Stellung halten, damit dieser seinen Affären nachgehen konnte. Michael Mertins beobachtet die Vergewaltigung, und als Susannes Peiniger, durch Michael gestört, den Tatort hastig verlässt, brennen bei Mertins Junior die Sicherungen durch…

Darum ging es wirklich Um Schuld. Um Heuchelei. Und die Erkenntnis, dass Gut und Böse, Opfer und Täter zuweilen sehr eng beieinanderliegen. Michael Mertins wurde von seinem Vater emotional misshandelt, diente dem Senior als Alibi für dessen außereheliche Aktivitäten, von denen die Mutter dennoch wusste und unter denen sie litt. Und nun rächt sich der Sohn, der sich gegen den Vater nie wehren konnte, an anderen Frauen. Sind sie nicht allesamt Verführerinnen, die Ursache allen Übels? Führten sie nicht seinen Vater in Versuchung, und dann schließlich ihn selbst, den Frommen, den liebevollen Großvater und hingebungsvollen Chorsänger? Waren sie es nicht, die ihn über diese unsichtbare Grenze stießen und zum Mörder werden ließen? Michael Mertins liebt seine Frau, sie ist sein „Engel“. Jede andere Frau aber verachtet er im Grunde, es sei denn, sie ist eine Mutter oder ein Kind. Die Frau an sich, so will es sein Weltbild, ist Hure oder Heilige, dazwischen gibt es nichts, und in beiden Fällen hat sie den Tod verdient.

Zentraler Ort für die Verhandlung der Schuldfrage ist der Wald, den die Kamera (Philipp Kirsamer) häufig aus der Vogelperspektive zeigt. Dunkel und mächtig ist er und zugleich Schutzraum und Unglücksort, Kraftquelle und Todesfalle. Hier, im Gotteshaus der deutschen Romantik, treffen Täter auf Opfer, Engel auf Gefallene, Rächer auf vermeintliche Sünderinnen – und mittendrin schnüffelt der Dackel.

Spannungsfaktor? Dass der Vater von Michael Mertins der Mörder nicht sein kann, weiß das Fernsehpublikum vor den Kommissaren: Eine Rückblende zeigt einen verängstigten Jungen statt einem Mann, der vom Hochsitz aus beobachtet, wie Susanne vergewaltigt wird. Und auch der verurteilte Frauenmörder wäre gar zu offensichtlich. So fällt der (Zuschauer-)Verdacht schnell auf den frommen Mertins Junior – und das soll auch so sein. Denn die eigentlich spannende Frage lautet in diesem „Tatort“ nicht: Wer?, sondern: Warum?

Warum tötet Mertins, er, der die Gewalt, die er seinen Vater hat anwenden sehen, doch eigentlich zutiefst verabscheut? Woher kommt sein tiefer Hass auf Frauen? Und: Ist ein Mord aus Hass frevelhafter als einer aus Rache? Eine wirkliche Antwort darauf gibt der Film nicht, aber zuzusehen, wie die beiden Protagonisten Klaus Borowski und Michael Mertins mit ihren ureigenen Dämonen kämpfen, ist schmerzhaft faszinierend und großes Schauspiel.

Ausgerechnet die Prostituierte Angelina, die um ein Haar ebenfalls Mertins‘ Opfer geworden wäre, rettet den Kommissar schließlich vor sich selbst, indem sie ihn davon abhält, Susannes Mörder mit bloßen Händen zu töten. „Ich bin Polizist“, keucht Borowski, nachdem er von Mertins abgelassen hat, erschöpft und gerade so, als sei er sich dessen selbst nicht mehr sicher. Hätte nicht auch er beinahe die unsichtbare Grenze überschritten?