„Tatort“-Nachlese : Der Anfang vom Ende

Karow (Mark Waschke) und Rubin (Meret Becker) ermitteln in ihrem vorletzten gemeinsamen Fall im eisigen Berlin. Foto: rbb/ARD Degeto/Aki Pfeiffer

Berlin Der neue Berliner „Tatort“ war ein bitterer und eisgrauer Krimi. Für ein wenig Wärme inmitten zweier auf ihre Weise völlig kaputten Familien sorgten einzig die beiden Ermittler in ihrem vorletzten gemeinsamen Fall.

Worum ging es? Eine junge Frau wird ermordet aufgefunden, ihr Gesicht ist zertrümmert worden – postmortal, wie in der Rechtsmedizin schnell herausgefunden wird. Sophia Bader studierte Medizin und verabredete sich über eine Datingapp zum zwanglosen Sex. Eines dieser Dates endete tödlich: Dennis Ziegler (angemessen ekelhaft: Vito Sack) und seine Freundin hatten Bader zu sich eingeladen, erst schlief sie mit ihr, dann wollte er. Doch das wollte Bader nicht – und Ziegler, gegen den schon 20 Mal auch wegen Sexualdelikten ermittelt worden war, vergewaltigte die junge Frau und erschlug sie anschließend. Gemeinsam mit seiner Freundin legte er die Leiche dann ganz in der Nähe ab. Und weil sie ihn so ansah, zertrümmerte er ihr auch noch das Gesicht.

Auf der Spur von Ziegler waren die beiden Ermittler Rubin (Meret Becker) und Karow (Mark Waschke) schnell, doch weil der von seinen Eltern – sie Polizistin, er Security-Mann – wie schon bei den vergangenen Ermittlungen gegen ihn gedeckt wurde, kamen sie lange nicht an ihn ran. Doch am Ende gesteht er die Tat seiner Mutter, und die wiederum, dass sie die Kleider der Toten im Tauchclub versteckt hatte.

Worum ging es wirklich? Um zwei völlig verschiedene, aber ähnlich kaputte Familien. Die Zieglers, bei denen die Eltern die Bösartigkeit ihres Sohnes leugnen und diesen schützen, egal, was er macht – mit großzügiger Hilfe der Kollegen der Mutter auf der Wache, versteht sich. Aber auch um die Baders, die mit Gärtnerei und Reihenhaus in Holzvertäfelung ihr Glück gefunden haben und an das wilde Leben ihrer Tochter genausowenig glauben wie an ihren gewaltsamen Tod. So lange, bis etwas zerbricht und der Vater Suizid begeht. Diese bittere Geschichte taucht Regisseur Torsten C. Fischer in graue, eiskalte Bilder von Berlin, die Hauptstadt erscheint hier so wenig heimelig wie selten zuvor.