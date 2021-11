So ist der neue „Tatort“ aus Berlin : Nur Mord war noch nicht dabei

Kommissarin Rubin (Meret Becker) konfrontiert die Mutter des Verdächtigen, Doris Ziegler (Jule Böwe). Foto: rbb/ARD Degeto/Aki Pfeiffer

Berlin Im Berliner „Tatort“ ermitteln die Kommissare gegen einen jungen Mann mit krimineller Vorgeschichte – und gegen dessen Familie, die ihn schützt. Es ist der vorletzte Fall von Meret Becker. Lohnt sich das Einschalten?

Es gibt „Tatort“-Teams, die die Zuschauer eher kaltlassen, bei denen stets der Fall im Mittelpunkt steht (was im Übrigen gar nicht schlecht sein muss), und es gibt Ermittler, die mitnehmen, manchmal sogar berühren und deren Interaktion miteinander und mit den Verdächtigen meist mindestens so interessant ist wie der aktuelle Fall. Das Berliner Duo Rubin (Meret Becker in ihrem vorletzten „Tatort“-Auftritt als Kommissarin) und Karow (Mark Waschke) gehört eindeutig zu den letzteren. Die eine eher verletzlich, der andere eher kalt, mal funkt es zwischen den beiden, mal knallt es. So kombinieren sie sich seit 2015 gemeinsam durch die Untiefen der Hauptstadt.

Die präsentiert sich in „Die Kalten und die Toten“ von ihrer grausten Seite: Es ist eisiger Winter in Berlin und das passt zum Fall. Eine junge Frau wird tot aufgefunden, nackt, das Gesicht zertrümmert. Es ist Sophia Bader (Laura Sophie Warachewicz), die ihre Eltern als brave Medizinstudentin kennen und ihre Freunde und zahlreichen Internet-Bekanntschaften als „Micky“. Über eine Datingapp verabredete sie sich mit Frauen und Männern, nahm manchmal Geld dafür und manchmal nicht. So auch am Abend vor ihrem Tod.

Da traf sie sich mit dem Paar Dennis Ziegler (Vito Sack) und Julia Hoff (Milena Kaltenbach)– man schlief miteinander, erst die beiden Frauen, dann alle drei, und dann ging sie nach Hause, zu ihrer Wohnung gleich um die Ecke. So zumindest stellen es die beiden dar, doch daran kommen Zweifel auf, als Zieglers Akte auftaucht: Mehr als 20 Anzeigen, darunter sieben Sexualdelikte, teilweise schon aus der Schulzeit, doch zum Prozess kam es nie. Mal zogen Zeugen zurück, mal verschwanden Beweisstücke, so erklärt es der neue Kollege im Team, Malik Aslan, gespielt von Tan Caglar, der wie seine Figur im Rollstuhl sitzt. „Nur Mord war noch nicht dabei“, sagt Karow. Zieglers Mutter (Jule Böwe) ist Polizistin, der Vater (Andreas Döhler) Security-Mann, beide schützen ihren Sohn offenbar seit Jahren. Auch jetzt?

Klingt einfach, ist es aber nicht. Richtige Spannung kommt bei den Ermittlungen dennoch nicht auf. Und trotzdem schaut man gerne zu – as liegt auch an dem deprimierenden aber toll gemachten Sittenbild, das Drehbuchautor Markus Busch und Regisseur Torsten C. Fischer malen. Keine Wärme, keine Schönheit, nirgends, weder im Tauchclub der Zieglers, wo er den Macker spielen und sie vor allem zuschauen darf, noch im Zuhause von Julia Hoff, die mit ihrer Mutter und ihrem Kind zusammenlebt. Die Mutter ist ganz verzückt vom Freund der Tochter, „wenn er lacht, dann muss man mitlachen“, sagt sie mit ihrem Enkelkind im Arm, „der Dennis tut der Julia einfach gut.“ Und den Zuschauer schüttelt es innerlich.

Der grauste Ort in diesem grauen Film ist jedoch die Gärtnerei der Eltern von Sophia samt vollständig holzvertäfeltem Reihenhaus vor den Toren der Stadt. Das Ehepaar (toll: Andreja Schneider und Rainer Reiners) leugnet den Tod seiner Tochter konsequent – ihr Gesicht ist ja schließlich nicht erkennbar –, von Sophias Leben scheinen sie nicht viel mitbekommen zu haben. Onlinedating, das können sie sich nicht vorstellen, dazu habe Sophia viel zu fleißig studiert, und DNA-Tests seien ja ohnehin nicht zu 100 Prozent sicher, „wie bei Corona-Tests“, sagt der Vater. Rubin versucht, den beiden kaputten Familien mit „Psychoquark“ beizukommen, wie Karow es nennt, der selbst eher auf Konfrontation setzt. Und am Ende haben beide irgendwie recht.