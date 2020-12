„Tatort“ aus Münster : Thiel und Boerne am Niederrhein

Thiel und Boerne am Niederrhein

MÜNSTER/GREVENBROICH Im November noch war Karl-Friedrich Boerne in der Vorhölle gefangen – im neuen Fall „Es lebe der König!“ ermitteln Thiel und er praktisch im Paradies.

Nichts ist beständig, außer dem Wandel - und der Popularität des Münster-“Tatort“. Der ist bekanntlich die Fernsehen gewordene Systemgastronomie: Da weiß man, was man kriegt. Ist ja auch was wert.

Dabei hat der vergangene Fall gezeigt, dass es auch anders - nämlich besser - geht: Das Experiment „Limbus“ um Boernes Nahtod-Erfahrung vor erst einem Monat war sozusagen ein Ausrutscher. Doch siehe da, der kaum hoch genug zu lobende Mut der Macher wurde belohnt mit der besten Einschaltquote des TV-Jahres überhaupt: Hochgerechnet 13,15 Millionen Zuschauer sahen zu - mehr als beim Finale der Champions-League im Fußball. Auch Thiels langjährige Assistentin Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter) wurde in „Limbus“ wenigstens mit Verspätung charmant verabschiedet. Ihr Abgang als Mordopfer in der improvisierten Sonderfolge zu Neujahr hatte seltsam deplatziert gewirkt.

Nun mag man behaupten, dass ein herkömmlicherer Comedy-Krimi mit Thiel und Boerne auf noch mehr Gegenliebe gestoßen wäre, zumal das Land in diesem Jahr nach Normalität förmlich lechzt. Wie ernst diese Theorie zu nehmen ist, wird die Quote von „Es lebe der König!“ zeigen. Womöglich wirken die Warnungen der Kritiker einmal mehr als Werbung.

Am Tatort-Set in Grevenbroich

Am Tatort-Set in Grevenbroich : Thiel und Boerne reisen ins Mittelalter

Dieser Film ist ein schwächeres Produkt aus der Münsteraner Manufaktur, die längst zur Fabrik geworden ist. Was auch kein Weltuntergang ist. Wer um 1909 ein günstiges Automobil vom Typ „Model T“ wollte, bekam es laut Henry Ford „in jeder Farbe - solange es diese Farbe schwarz ist“. Wer Thiel und Boerne will, bekommt Thiel und Boerne. Und die sind auch schlecht noch recht beliebt. In diesem Fall muss man den Machern zudem zugutehalten, dass die Produktionsbedingungen im Sommer deutlich erschwert waren.