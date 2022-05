So war der „Tatort“ aus Franken : Auf dem Weg zum Lieblings-Team

Götz Otto spielt den Unternehmer und – wie sich herausstellt – Auftragsmörder im „Tatort: Warum“ aus Franken. Foto: dpa/Hagen Keller

Nürnberg In ihrem achten gemeinsamen Fall hatten Voss und Ringelhahn es auf den ersten Blick mit einem Mord ohne Motiv zu tun. Ein Fernsehkrimi mit plötzlichem Ende, viel Gefühl – und zwei prominenten Gesichtern.

Darum ging es Ein junger Mann wird brutal ermordet, ein Motiv gibt es augenscheinlich nicht: Lukas Keller war allseits beliebt, bei seinem Arbeitgeber ebenso wie im privaten Umfeld. „Warum“ ist der passend minimalistische Titel dieses „Tatorts“. Den Eltern ist die Fassungslosigkeit ins Gesicht geschrieben, die Freundin des Toten kapselt sich völlig ab, und auch die Ermittler Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) und Felix Voss (Fabian Hinrichs) nimmt der Fall sichtlich mit. So ohnmächtig die Eltern sind, so rastlos sind die Kommissare. Voss schießt debb auch übers Ziel hinaus und droht hinzuschmeißen, nachdem sich ein Verdächtiger nach einer harten Vernehmung das Leben nimmt. Dieser hatte zuvor zugegeben, für einen ganz ähnlichen Mord an einem jungen Mann vor sechs Monaten in der Oberpfalz verantwortlich zu sein – doch der Mörder von Lukas Keller ist er nicht.

Auf dessen Spur tappen die Kommissare (ebenfalls mit immer mehr Profil: die beiden Assistenten Eli Wasserscheid als Wanda Goldwasser und Andreas Leopold Schadt als Sebastian Fleischer) lange im Dunkeln. Dass die Auflösung inklusive Showdown – hinter dem Auftragsmord steckt Lukas Kellers Chef, dessen Verstrickung in den europaweiten Versand von falschen Medikamenten der junge IT-ler aufgedeckt hatte – am Ende dann etwas hastig gerät, ist zu verschmerzen, weil es letztlich ohnehin nicht im Mittelpunkt des Films steht. Toll dann aber wieder, dass der klassische Schuss, den der Zuschauer hört, bevor er sieht, wer getroffen wurde, diesmal weder von den Ermittlern kommt noch den Vater des Opfers (und damit den Guten in der Geschichte) trifft.

Das war gut Manchem mag das Tempo in diesem „Tatort“zu langsam sein, dafür überzeugte „Warum“ auf vielen anderen Ebenen. Mit viel Gefühl und einem Gespür für gute Bilder und Dialoge hat Regisseur Max Färberböck seinen vierten Fall des Teams aus Franken inszeniert. Er schrieb gemeinsam mit Catharina Schuchmann auch erneut das Drehbuch, die beiden sind quasi die „Erfinder“ dieses „Tatorts“.

Das zahlt sich aus, nicht nur die beiden (wie immer toll gespielten) Ermittler gewinnen so an Tiefe, sondern der gesamte Fall. Die Macher nehmen sich dabei ebenfalls nicht zum ersten Mal viel Zeit für Emotionen, für die der Eltern, deren Schmerz geradezu greifbar wird, aber auch für den Frust der Ermittler, die kaum vorankommen und an sich zweifeln. „Warum“ ist ein behutsamer, oft sprachloser Film geworden, der gerade dadurch besonders eindringlich ist.

So entwickelt sich in Franken beinahe still und heimlich ein neues Lieblings-Team der Reihe. Hinrichs und Manzel ergänzen sich hervorragend, ihre Fälle gehen in die Tiefe, ohne jemals effektheischend zu sein. Die beiden gehören zu den Ermittlern, von denen es pro Jahr nur eine Folge gibt. Was schade ist – wenn diese dann immer so gut gelingen wie „Warum“, ist es aber kaum von Nachteil.

Die kennt man doch Dieser „Tatort“ ist bis in die Nebenrollen hervorragend besetzt. In Erinnerung bleiben vor allem die Eltern des Toten, gespielt von Valentina Sauca und Karl Markovics, die am Tod ihres Sohnes zu zerbrechen drohen. Doch mancher Zuschauer wird zwei andere Gesichter erkannt haben: Götz Otto – „Bond“-Bösewicht aus „Der Morgen stirbt nie“ von 1997 – spielt den aalglatten Chef, der den jungen IT-Spezialisten erst aufbaut und dann eiskalt ermorden lässt, als dieser seinen Machenschaften auf die Schliche kommt. Es ist seine erste „Tatort“-Rolle seit 25 Jahren – die er auch deshalb übernahm, weil der Film kein klassischer Krimi ist. „Es geht ja gar nicht so sehr darum, wer hat den jungen Mann auf dem Gewissen. Das Besondere ist, dass es viel mehr um die Perspektive der Hinterbliebenen geht und wie man mit dem Tod eines Menschen umgeht“, sagte Otto der Deutschen Presse-Agentur.