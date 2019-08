Nach neun Wochen ist die Sommerpause bei den „Tatort“-Erstausstrahlungen vorbei. Ein Überblick, was so kommt. Ballauf und Schenk (KÖLN): Die Hauptkommissare Max Ballauf und Freddy Schenk (Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär) sorgen stets für gute Einschaltquoten. 2019 wurden die drei Fälle des Teams schon gesendet. 2020 kommt unter anderem der Film „Kein Mitleid, keine Gnade“, in dem ein Abiturient tot und nackt gefunden wird. (Hier ein Foto aus "Familien", 2018)