Schauspielerin geehrt : Dieses Tatort-Kommissarin ist die coolste von allen

Wenn es nach den Zuschauern geht, ist Schauspielerin Florence Kasumba Deutschlands „coolste TV-Kommissarin“. Die Auszeichnung erhielt die 43 Jahre alte Tatort-Kommissarin bei der Netzwerkveranstaltung „Movie meets Media“ am Montagabend in Hamburg. Rund 50.000 Personen hatten zuvor online abgestimmt.

„Es ist das erste Mal, dass ich etwas gewinne und es ist mir eine große Ehre“, sagte die Schauspielerin, die in Uganda geboren und in Essen aufgewachsen ist. An der Seite von Maria Furtwängler alias Charlotte Lindholm geht Kasumba seit diesem Jahr als Ko-Ermittlerin Anaïs Schmitz im Göttinger „Tatort“ auf Verbrecherjagd.