„Saras Geständnis“ : Johanna Wokalek glänzt im Schwarzwald-„Tatort“

Düsseldorf Im bislang vielleicht besten Schwarzwald-„Tatort“ kämpfte eine Frau mit den Schatten der Vergangenheit. Hauptdarstellerin Johanna Wokalek überzeugte in einer wunderbar ruhig erzählten Kriminalgeschichte.

Worum ging es: Die Verleger-Tochter Sara Manzer (Johanna Wokalek) geriet kurz nach ihrer Haftentlassung wieder ins Visier der Polizei. Sie wurde verdächtigt, einen Polizisten ermordet zu haben, der in ihrem alten Fall ermittelt hatte. Doch die Kommissare Tobler (Eva Löbau) und Berg (Hans-Jochen Wagner) fanden schnell heraus, dass es noch eine Reihe anderer Verdächtiger gab. Auch Manzers erste Verurteilung für den Mord an ihrem Vater geriet bald ins Zwielicht. „Saras Geständnis“ handelte vom schwierigen Weg zurück in die Freiheit und vom Kampf gegen die Dämonen der Vergangenheit. Am Ende wussten Tobler und Berg, dass Manzer heute wie damals unschuldig war, konnten es aber nicht beweisen.