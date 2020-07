Neue „Tatort“-Saison startet mit „Pumpen“ : Eisner und Fellner ermitteln in Fitnessstudio-Krimi

Wien Nach der Sommerpause geht es beim „Tatort“ am 6. September mit einem österreichischen Fall wieder los. Es ist bereits der 47. Eisner-Krimi. Eisner und Fellner müssen in einem Fitnessstudio ermitteln.

Die Frage lautet: Steckt in diesem Mordfall Handel mit verbotenen Substanzen oder doch ein ganz anderes Motiv hinter der Tat? Das Team aus Österreich war zuletzt am 24. November 2019 mit einem neuen Krimi zu sehen - der Fall spielte damals in Kärnten am Großglockner.