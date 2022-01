So ist der neue „Tatort“ aus dem Saarland : Kommissar unter Verdacht

Saarbrücken Im Saarland-„Tatort“ muss sich Kommissar Schürk erneut seiner Vergangenheit stellen – und gerät unter Mordverdacht. Das noch recht neue Team macht Lust auf mehr.

Man schreckt aus dem Schlaf auf, weil man irgendwo ein Klirren hört – und ist sich sicher: Man ist nicht alleine. Es ist ein albtraumhaftes Szenario, das dieser „Tatort“ gleich zu Beginn entwickelt und das gleich den Ton setzt für den ganzen Film. Es ist der erst dritte Fall des jungen Teams aus dem Saarland , das den glücklosen Devid Striesow vor zwei Jahren abgelöst hat. Der hatte sich nach nur acht Fällen neuen Herausforderungen widmen wollen, ähnlich erging es dem Duo Maximilian Brückner / Gregor Weber, für das nach sieben Fällen Schluss war. Die Besonderheit, dass im Saarland nur ein Fall pro Jahr gedreht wird, macht es ungleich schwerer, die Figuren und ihre Entwicklung im Gedächtnis zu halten. Schon in den ersten beiden Fällen wurde das jedoch ziemlich gut gelöst, und das, ohne die Spannung aus dem Blick zu verlieren. Hier setzt „Das Herz der Schlange“ nahtlos an.

Und anders als in anderen Filmen dieser Art begibt er sich nicht auf einen Solo-Rachefeldzug und wird dabei von den Kollegen gedeckt, sondern wird festgenommen, als er sich mit Hölzer am Flussufer trifft. Die Beweise sprechen gegen ihn: Der Vater wurde mit seiner Dienstwaffe erschossen, DNA-Spuren von ihm finden sich am Tatort. Doch er sagt: Es war alles ganz anders. In immer wieder eingeblendeten Rückschauen wird die wahre Geschichte dieses Abends als bedrückendes Kammerspiel erzählt. Auch Hölzer glaubt ihm natürlich – muss das aber beweisen können.