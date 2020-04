Nachlese zum „Tatort“ aus Saarbrücken : Alptraum Familie

Saarbrücken Seit Ostermontag ermitteln Adam Schürk (Daniel Sträßer) und Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) im Saarbrücker „Tatort“. Ihr Thema: familiäre Gewalt und Traumata.

Worum ging es? Erik Hofer, dem gerade die Leitung der Textilfirma seiner Familie übertragen wurde, wurde erschlagen. Als seine Familienmitglieder befragt werden, tun sich menschliche Abgründe auf: Patriarch Bernhard Hofer ist hart wie Kruppstahl und hasst inbrünstig Konrad, seinen zweiten Enkel; Konrad hasst den Alten zurück und seinen egomanen, selbstverliebten Bruder, aber irgendwie auch sich selbst, und diese Reihe ließe sich fortführen. Der gefühlskalte Bernhard Hofer will seine Kinder und Enkelkinder mit Härte und Stärke drillen, und dass daraus nichts Gutes entstehen kann, liegt auf der Hand. Schon sein Sohn hat sich das Leben genommen, und glücklicher wurde es danach auch nicht. Dieser Fall führt die beiden Kommissare zurück bis in die düstere Zwangsarbeiter-Vergangenheit des Familienunternehmens – und genau da liegt die Lösung vergraben.

Worum ging es wirklich? Um Hass, um Traumata, die man als Kind erlebt, und um Vergangenheitsbewältigung oder eben Nicht-Vergangenheitsbewältigung. Kommissar Adam Schürk (Daniel Sträßer) hat selbst als Kind unter seinem harten und gewalttätigen Vater gelitten, der aus dem Sohn so etwas wie einen Elitesoldaten machen wollte. 15 Jahre lang war Schürk nicht mehr in der Heimat in Saarbrücken, jetzt ist er als Ermittler zurück und trifft auf seinen früheren besten Freund Leo Hölzer (Vladimir Burlakov), der ihm damals in der schweren Zeit immer zur Seite stand. Wie sehr, erfährt der Zuschauer am Ende der 90 Minuten.

Was war besonders? Es gibt wieder mal einen Wechsel in der Besetzung der „Tatort“-Teams: Nachdem Devid Striesow in Saarbrücken Anfang vergangenen Jahres das letzte Mal ermittelt hat, sind dort nun die Neuen im Dienst. Der 1987 geborene Schürk stammt auch im echten Leben aus Saarbrücken, hat an der Universität Mozarteum Salzburg Schauspiel studiert und gehörte danach zum Ensemble des Wiener Burgtheaters. Vladimir Burlakov, der in Moskau geboren wurde, kam mit neun Jahren nach Deutschland, und besuchte später in München die Otto-Falckenberg-Schule für Schauspiel.