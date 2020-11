Testen Sie ihr Wissen : Erkennen Sie diese Tatort-Kommissare nur an ihren Augen?

Düsseldorf Es gibt Tatort-Kommissare, denen schaut man besonders gerne beim Ermitteln zu. Bestimmt jeder Fan hat einen Lieblings-Ermitter. Doch würden Sie ihn auch nur an seinen Augen erkennen? Machen Sie den Test.

Beim „Tatort“ kann so ziemlich jeder mitreden. Nicht umsonst gab es - zumindest vor Corona - auch Public-Viewing-Events. In diesem Winter wird die Krimi-Reihe „Tatort“ 50 Jahre alt. In diesen fünf Jahrzehnten gab es einige Ermittler, die man nicht so leicht vergisst. Doch auch die aktuellen Kommissare brauchen sich hinter Schimanski und Co. nicht zu verstecken.