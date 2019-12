So war der „Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring : Ungebändigter Milchdurst im "Tatort: Querschläger"

Hamburg Wotan Wilke Möhring bleibt auch in seinem zwölften „Tatort“ eher blass. Das einzige, was man mit seiner Figur Thorsten Falke verbindet, ist seine obskure Milchleidenschaft.

Worum geht’s? An einer Raststätte in der Nähe von Hamburg fallen während einer Polizeikontrolle Schüsse auf einen Lastwagen. Erst trifft ein Heckenschütze nur die Ladung, dann die Radkappe, von der die Patrone abprallt – und einen Lkw-Fahrer tödlich verletzt. Bei dem Schützen handelt es sich um den Zollbeamten Steffen Thewes (Milan Peschel). Seine Tochter ist todkrank und erwartet nicht, dass sie das Weihnachtsfest noch erleben wird. Für eine komplizierte Operation in den USA braucht die Familie 300.000 Euro. Weil ein Spendenaufruf nicht den gewünschten Erfolg brachte, will Thewes das Geld von einem Lastwagen-Spediteur erpressen.