“Tatort“-Nachlese Ein Film über Mafia und Mädchenhandel, Jeffrey Epstein und Jimmy Savile

An welche realen Pädokriminellen erinnerte der Fall? Der britische BBC-Moderator („Top of the Pops“) und Kult-DJ Jimmy Savile war wegen seiner Exzentrik und angeblichen Wohltätigkeit in Großbritannien jahrzehntelang hochgeschätzt. Gerüchten über Pädosexualität wurde nie gründlich nachgegangen, unter anderem offensichtlich, weil er Freunde in der BBC-Chefetage sowie in Politik und Königshaus hatte, namentlich Prinz Charles und Margaret Thatcher. Nach Saviles Tod 2011 meldeten sich immer mehr Opfer und Zeugen. 2014 war Ergebnis einer Untersuchung des National Health Service, dass Savile in 28 verschiedenen Krankenhäusern über Jahrzehnte hinweg sexuelle Gewalt ausgeübt hatte; seine Opfer seien demnach Patienten und Angestellte im Alter zwischen 5 und 75 Jahren gewesen.