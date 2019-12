„One Way Ticket“ im Schnell-Check : Münchner „Tatort“ will zu viel

Graue Herren am „Tatort“: Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) ermitteln. Foto: dpa/Foto: Marco Nagel/dpa

München Zu viele Themen und eine arg unglaubwürdige Stasi-Geschichte. Der Münchener Fall „One Last Ticket“ nimmt sich zu viel vor und gerät letztlich etwas albern. Der Fall im Schnell-Check.

Worum ging es? Verarmte Münchner Rentner verdingen sich als Drogenkuriere zwischen Afrika und Deutschland. Die Fäden ziehen arg in die Jahre gekommene Stasi-Kader aus der berüchtigten Hauptverwaltung Aufklärung. Als einer der Schmuggler in Nairobi erwischt wird, wird es für alle Beteiligten eng. Am Ende muss das SEK für Ordnung sorgen – zu Ungunsten der Stasi-Schergen.

Worum ging es wirklich? Leider um viel zu viel. Armut in Deutschland, die schwierige Arbeit der Hilfsorganisationen, den Traum von der großen Liebe, das Älterwerden, Drogen. Das sind einfach zu viele Themen für 90 Minuten. Und so wurden im Fall „One Way Ticket“ immer nur Schlaglichter geworfen. Dies war auch deshalb schade, weil vor allem Altersarmut als Thema mehr Aufmerksamkeit verdient hätte.

Was war gut? Leider gar nicht mal so viel. Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl spielen den Fall zwar gewohnt lässig runter. An ihren Nörgeleien und Kumpelsprüchen hat sich der Zuschauer nach fast 30 Jahren aber etwas satt gesehen. Da hilft es zum Glück , dass Ferdinand Hofer als Jung-Kommissar Kalli Hammermann hin und wieder eine andere Farbe rein bringt.

