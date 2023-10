Beliebte Krimi-Reihe Diese „Tatorte“ kommen im Oktober 2023

Die „Tatort“-Folgen laufen sonntags um 20.15 Uhr im Ersten. Am 8. Oktober 2023 gibt es eine Ausnahme. Der Tatort beginnt zehn Minuten später um 20.25 Uhr wegen der Landtagswahlen in Hessen und Bayern. Parallel zur TV-Ausstrahlung können Sie die Folgen auch im Livestream in der ARD-Mediathek verfolgen. Wenn Sie den Anfang einer Folge verpasst haben sollten, können Sie den Livestream bis zu 30 Minuten zurückspulen.