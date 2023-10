Beliebte Krimi-Reihe Diese „Tatorte“ kommen im November 2023

Der November beginnt mit einer neuer „Tatort“-Folge aus Dresden, die am Sonntag, den 5. November im ARD gezeigt wird. In „Was ihr nicht seht“ untersuchen Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) eine vermeintliche Beziehungstat. Eine junge Frau soll ihren Freund erstochen haben. Der Fall nimmt eine Wendung, als im Blut der angeblichen Täterin K.-o.-Tropfen gefunden werden. Insgesamt zeigt die ARD drei Tatorte und einen „Polizeiruf 110“ (12. November) in diesem Monat.