So war der Oster-Doppel-„Tatort“ Beim neuen Berliner Duo ist noch etwas Luft nach oben

Worum es ging? Eine Schutzpolizistin wurde mit einem Kopfschuss tot in ihrer Wohnung gefunden. Ihr kleiner Sohn schlief im Nebenzimmer. Kommissar Robert Karow (Mark Waschke) glaubte nicht an eine Selbsttötung. Die Beamtin versteckte in ihrer Wohnung einen USB-Stick mit einem brisanten Video, auf den es ihre Kollegen abgesehen hatten. Unterstützt wurde Karow von Susanne Bonard (Corinna Harfouch), die eigentlich an der Polizeiakademie unterrichtet und sich gegen rechte Tendenzen in der Polizei stark macht. Weil an der Akademie ein rassistischer Übergriff unter den Teppich gekehrt werden sollte, verließ Bonard erbost die Schule, kehrte in den aktiven Dienst zurück und ermittelte mit Karow im Fall der toten Polizistin. Schritt für Schritt deckte das neue Duo die Machenschaften eines rechten Netzwerks mit Verbindungen zur Polizei auf, das offenbar vom Bundesnachrichtendienst infiltriert wurde. Das geplante Attentat auf einen angehenden Verfassungsrichter konnten die Ermittler allerdings nicht verhindern. Der Jurist wurde schwer verletzt.