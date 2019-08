Im letzten „Tatort“ : MDR nimmt Stellung zu Schleichwerbungsvorwüfen

Dresden Aufregung um die letzte „Tatort“-Folge des Ermittlerteams aus Dresden. Öfters sahen die Zuschauer am 18. August verschiedene Autologos. Vorwürfe der Produktplatzierung wurden laut. Jetzt hat sich der MDR geäußert.

Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hat klargestellt, dass er für seine „Tatort“-Krimis keine kostenlosen Produktionshilfen von Autofirmen annimmt. Für die in Dresden spielende „Tatort“-Folge „Nemesis“ am 18. August seien die Fahrzeuge „kostenpflichtig bei einer Autovermietungsfirma angemietet“ worden, sagte eine MDR-Sprecherin dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Leipzig. In Medienberichten war kritisiert worden, dass Autos der Marke VW in dem Krimi deutlich sichtbar sind, während ein Volvo-Schriftzug in einer Szene unkenntlich gemacht wurde.