„Tatort“-Nachlese : Starke Frauen überall

Düsseldorf Auf Powerfrauen, die sich von Neonazis hofieren lassen, treffen Lindholm (Maria Furtwängler) und Schmitz (Florence Kasumba) in „National Feminin“. Klasse Krimi – trotz eines überflüssigen Toten.

Alles hochpolitisch also? Jein. Besonders die Richterin Sophie Behrens (Jenny Schily) warf zwar manche bedenkenswerte Frage auf, das Mordmotiv lag aber wie so häufig im privaten Bereich. Dass das die rechten Wutbürger partout nicht wahrhaben wollten, war dann nett umgesetzt.

Wer war der Mörder? Weder Maries enttäuschte Ex-Liebhaberin Sophie Behrens noch der geheimnisvolle Unbekannte in der „Respekt“-Jacke. Sondern der ach so vorbildliche „neue deutsche Mann“ Felix Raue. Der manipulative Chef der Göttinger Neonazis hatte seine Mitstreiterin Marie gestalkt und wollte für sie sogar die von ihm schwangere Pauline verlassen. Als Marie ihn endgültig abblitzen ließ, und das auch noch für einen aus Felix’ Sicht wohl „Linksradikalen“, tötete er sie.

Was war unnötig? Die Eifersuchts-Schmonzette mal außen vor gelassen: Erinnert sich noch jemand an den Professoren-Sohn, den Hilfsermittler Kunkel auf der Flucht zur Halbzeit des Films versehentlich überfuhr? Nein? Genau. Falsche Fährte hin oder her, das war etwas arg. Ähnliches gilt für die Annäherung von Marie und dem linken Youtuber Tom: Eine Nummer kleiner als „gemeinsame Rucksackreise nach Neuseeland“ wäre durchaus möglich gewesen.