Tatort „National Feminin“ : Lindholm und die neuen Neonazis

Göttingen Maria Furtwängler und Florence Kasumba glänzen in einem „Tatort“ am Puls der Zeit. Das ganze Ensemble in „National Feminin“ zeigt eine starke Leistung – zum Beispiel Emilia Schüle als Neonazi-Influencerin und Mordopfer.

Marie Jäger ist, was man einen Influencer nennt. Bloß beeinflusst die junge Frau im Blümchenkleid nicht den Make-Up-Geschmack ihrer Fans in den sozialen Medien. Mit Fangfragen, Halbwahrheiten und freundlich vorgetragenem völkischem Gedankengut pflanzt sie ihnen vielmehr in den Kopf, wen sie hassen sollen.

Unter dem Vorwand eines „Neuen Feminismus“ wirbt Jäger – Schmollmund, Rehaugen, Hippie-Model-Look – Mitglieder für die neofaschistische „Junge Bewegung“. Die schaut sich genau wie ihre deutlich erkennbaren realen Vorbilder viel von dem ab, was etwa bei der Bewegung „Fridays for Future“ funktioniert. Die telegene, teenagerhafte Frau hat ein straff organisiertes Team hinter sich; ihre drei Mitbewohner sind zugleich auch der harte Kern ihrer politischen Bewegung sowie eine Quasi-Agentur, die die Marke Marie Jäger professionell in Szene setzt. Gleichzeitig ist die intelligente Frau im Mainstream vernetzt. Zu ihren Fürsprechern zählt Sophie Behrens (Jenny Schily), streitbare Juraprofessorin auf der Zielgeraden zum Amt ihrer Träume: Verfassungsrichterin.

INFO Dritter Fall für das Ermittler-Duo Beginn Seit 2002 spielt Maria Furtwängler Charlotte Lindholm. In ihrer 25. Episode „Der Fall Holdt“ (2017) trieb sie einen Verdächtigen in den Suizid. Daraufhin wurde sie aus Hannover strafversetzt nach Göttingen. Neuanfang Wider Willen ermittelt Lindholm neuerdings im Tandem mit Anaïs Schmitz (Florence Kasumba). Es ist ihr dritter Fall.

Als Marie Jäger ermordet aufgefunden wird, wissen ihre politischen Mitstreiter nicht recht, wenn sie zuerst verdächtigen sollen: Linke? Frauenhasser? Feministinnen alter Schule? Also entscheiden sie sich für die Kernbotschaft ihrer politischen Haltung: Die Ausländer sind schuld – wobei unter diesen Begriff jeder fällt, den sie selbst als „fremd“ definieren, unabhängig von Nationalität, Sprachkenntnissen, Erfolg bei der Integration.

Das sagt das Trio auch Ermittlerin Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) ins Gesicht, garniert mit entsprechenden Widerlichkeiten über ihre Person. Schmitz bleibt zumindest vordergründig bewundernswert souverän, das ist ihr Triumph. Doch umso wütender wird Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) – was beinahe zu einem neuen Zerwürfnis zwischen den Kolleginnen führt, die sich einander nach zwei gemeinsamen Fällen gerade erst angenähert hatten.

Ein vollends empfehlenswerter Krimi wird „National Feminin“ durch das starke Spiel des gesamten Ensembles – von den beiden Hauptdarstellerinnen über das Opfer (Emilia Schüle) und deren Mitstreiter (Samuel Schneider, Stephanie Amarell, Leonard Proxauf) bis hin zu Jenny Schily als faszinierend vielschichtige Star-Richterin. Das sind nicht bloß Figuren mit bestimmten Funktionen für den Plot, das sind Charaktere.

Und zwischen ihnen entspinnt sich eine bis auf ein, zwei Volten glaubwürdige Geschichte. Weiterer Pluspunkt: So widerlich das Thema ist, so wenig düster oder brutal sind, von der kurzen Mord-Szene selbst abgesehen, diese 88 Minuten. Kein Vergleich also zu Neonazi-Dramen wie „Kriegerin“ (2011) oder auch manchem Sonntagskrimi der Vergangenheit. Insofern Entwarnung: Dieser Grusel ist rein inhaltlich. Wenn auch leider, leider nicht fiktiv.